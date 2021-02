Un ex-préposé aux bénéficiaires coupable d'agression sur des patientes

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | Un ancien préposé aux bénéficiaires de la Montérégie a avoué ce matin s’être filmé en train d’agresser sexuellement 15 patientes vulnérables dans le cadre de ses fonctions et en avoir espionné plusieurs autres.

Presque trois ans jour pour jour après son arrestation, André Tougas a reconnu ses torts, au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu.

En visioconférence depuis la prison de Sorel, il a plaidé coupable à des chefs d’agression sexuelle, de possession de pornographie juvénile et de voyeurisme concernant un total de 55 victimes.

Malgré les efforts des enquêteurs, celles-ci n’ont malheureusement pas toutes été identifiées à ce jour.

Les crimes ont été commis dans le cadre de ses fonctions de préposé aux bénéficiaires à l’hôpital du Haut-Richelieu, entre 2011 et 2017.

Tougas œuvrait principalement au département de psychiatrie de l’établissement, auprès de patientes sous sédation ou aux prises avec des problèmes cognitifs divers.

Clé USB oubliée

Les gestes odieux de celui qui aura 57 ans dans deux semaines ont été mis au jour grâce à un couple du Centre-du-Québec qui a lui a acheté un manteau de motoneige usagé, par l’entremise de Facebook.

Dans l’une des poches, les conjoints ont trouvé un clé USB contenant des photos et des vidéos horrifiantes, montrant l’agresseur en pleine action. Ils l’ont immédiatement remise aux autorités.

De nouveaux détails scabreux sur les circonstances des crimes ont été révélés lors de l’audience de ce matin.

D’après le résumé conjoint des faits présenté au tribunal, dont Le Journal a obtenu copie, Tougas a agressé sexuellement 15 femmes en leur touchant les seins et les parties intimes, alors qu’elles étaient endormies ou sous forte médication.

Dans deux cas précis, le quinquagénaire a posé des gestes encore plus intrusifs dont nous tairons les détails.

Fétichisme

Il s’est également masturbé en se frottant sur les mains et les pieds des victimes.

L’agresseur semble d’ailleurs avoir une certaine fascination pour cette partie du corps, puisque des milliers de clichés de pieds ont été découverts dans ses appareils électroniques.

Sur la clé USB, les enquêteurs ont aussi trouvé des images de 47 patientes nues, couchées dans leur lit d’hôpital.

Le support technologique contenait également de nombreux fichiers de pornographie juvénile provenant du web.

Détenu depuis son arrestation, Tougas devra encore patienter derrière les barreaux avant de connaître sa peine.

Me Nicolas Rochon, de la Couronne, et Me Jean-Pierre Robillard, de la défense, ont demandé ce matin au juge Éric Simard que des rapports soient produits par un agent de probation pour en savoir davantage sur l’agresseur avant de lui suggérer une sentence.