Un nouveau complexe immobilier de 35 millions $ à Sainte-Foy

Un nouveau complexe immobilier de 35 millions $ verra le jour sur le chemin des Quatre-Bourgeois, à Sainte-Foy. Le promoteur Douville, Moffet & Associés prévoit construire un édifice de 240 unités résidentielles.

Les travaux pour l’immeuble de six étages sont entamés depuis l’été dernier. Les premiers locataires devraient pouvoir y aménager en juillet 2022.

En raison des impacts de la COVID-19, le directeur de projets chez Douville, Moffet & Associés, François Moffet, concède que certains ajustements ont été effectués dans les plans de l’immeuble afin de les adapter au nouveau mode de vie des gens ainsi qu’aux nouveaux standards sanitaires.

« Les gens sont plus à la maison. Nous avons prévu des appartements un peu plus grands et plus conviviaux. Il y a aussi plus d’espaces isolés pour des bulles familiales », avance au Journal M. Moffet. « Je ne pensais jamais faire cela dans ma vie, mais nous allons également installer un lavabo dans l’entrée pour que les personnes puissent se laver les mains », poursuit-il.

50 ans et plus

Les prix varieront de 1000 $ par mois pour un studio à 2500 $ pour un appartement avec trois chambres. L’électricité et le chauffage seront inclus. Certaines unités occuperont une superficie sur deux étages, indique le promoteur, qui parle « d’appartements spacieux avec finis haut de gamme ».

« On vise les gens qui vont vendre leur bungalow, soit une clientèle un petit peu plus âgée, d’environ 50 ans et plus. Notre objectif n’est toutefois pas de venir concurrencer les résidences pour personnes âgées », note M. Moffet, précisant que les plus jeunes seront aussi les bienvenus.

Le projet immobilier baptisé Le Wow inclura des salles de séjour, un stationnement souterrain, un boudoir, une piscine, un gymnase et des cours intérieures. Les animaux de moins de 20 livres seront permis.

Ce nouveau complexe verra le jour au 2595 chemin des Quatre-Bourgeois où se situait l’ancienne maison de retraite des Frères des Écoles chrétiennes.

Douville, Moffet & Associés avait déboursé 5,5 millions $ pour acheter l’immeuble, aujourd’hui détruit, et le terrain en 2018.

La firme Douville, Moffet & Associés, qui possède 1200 appartements dans la région, affirme avoir d’autres projets immobiliers dans les plans pour cette année à Québec ainsi que du côté d’Ottawa. Mais motus et bouche cousue sur les prochains chantiers pour le moment.

Par le passé, le promoteur immobilier de Québec a notamment piloté les projets résidentiels La Suite ainsi que le Quartier QB, à Sainte-Foy.