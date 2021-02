Vives réactions après la mort de deux intervenantes de la DPJ

La mort de deux intervenantes de la DPJ qui se seraient enlevées la vie en début de semaine a suscité de vives réactions de part et d’autre mercredi.

Le CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a d’abord confirmé les décès sans toutefois faire allusion au suicide. Il n’a pas non plus été précisé si les deux jeunes femmes dans la vingtaine se connaissait.

«On sait que protection de la jeunesse a été grandement médiatisée depuis la dernière année et ces deux décès viennent créer une certaine commotion dans notre grande communauté», a indiqué Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CIUSSS.

Des membres de la classe politique a aussi offert ses condoléances à la famille et aux proches.

«Je suis bouleversé d’apprendre le suicide de deux jeunes intervenantes de la DPJ à Montréal. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux familles, mais également à leurs collègues», a de son côté tweeté le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

2/2 Je sais que le travail des intervenants est souvent difficile et que la pandémie n’aide pas. Si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un proche : 1 866 APPELLE. De l'aide psy. existe pour les empl. du réseau. C'est important de demander de l'aide! — Lionel Carmant (@CarmantLionel) February 10, 2021

Toujours sur Twitter, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est aussi dit bouleversée par la tragédie.

«[Elles] jouaient un rôle essentiel auprès des jeunes dans un contexte très difficile. J’offre mes sincères condoléances aux familles et aux proches», a écrit Mme Plante.

Du côté du syndicat, on indique qu'il est trop pour sauter aux conclusions et faire des liens entre le travail des intervenants et la mort des jeunes femmes, âgées de 26 et 23 ans.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266