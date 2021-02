Cérémonie repoussée pour Willie O’Ree

L’organisation des Bruins de Boston et l’ancien joueur Willie O’Ree ont décidé, d’un commun accord, de repousser à 2022 le retrait du chandail de celui qui fut le premier Noir à participer à un match de la Ligue nationale de hockey.

• À lire aussi: La LNH célèbre Martin Luther King et Willie O’Ree

• À lire aussi: Le chandail de Willie O’Ree sera retiré

Les Bruins avaient d’abord annoncé, en janvier, que le chandail numéro 22 de Willie O’Ree allait être retiré avant la rencontre du 18 février contre les Devils du New Jersey au TD Garden.

Or, en raison du contexte pandémique, la cérémonie aura finalement lieu le 18 janvier 2022 dans le but d’en faire profiter le plus possible les partisans des Bruins.

O’Ree, 85 ans, sera le 12e joueur à obtenir cette distinction dans l’histoire du club de Boston.