Des files d'attente devant les friperies

Des files d’attente pour entrer dans une friperie, c’était du jamais vu, et c’est pourtant ce qui se produit à Trois-Rivières depuis la réouverture des commerces lundi.

«Il y avait beaucoup de monde et ils achetaient plus», s’étonne Élizabeth Coutu, directrice générale de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Trois-Rivières qui opère la friperie Les trésors d’Ozanam.

Même son de cloche chez les Artisans de la Paix où le directeur général, Robert Tardif, y voit une preuve de plus de l’isolement des familles défavorisées.

«Les gens en situation de pauvreté n’ont souvent pas de carte de crédit, moins d’accès à l’achat internet. Eux avaient hâte que ça ouvre.»

Pendant le confinement, les gens ont fait du ménage : les dons de vêtements ont continué à entrer. Si bien qu’il faut maintenant tout trier...en respectant les règles sanitaires.

«On va utiliser des gants, on va se protéger et tout mettre en quarantaine. On a des bénévoles qui sont âgés, on ne voudrait surtout pas qu’ils contractent la COVID-19», a souligné M. Tardif.

Le même phénomène a été observé à la Société Saint-Vincent-de-Paul où plusieurs jours passent avant que les objets soient touchés.

Depuis le début de la pandémie, 22 % des Québécois ont vu leur revenu légèrement diminuer quand 9 % ont noté une baisse significative, a indiqué un sondage mené par Lemieux Nolet Syndics et Léger.

Pour les situations d’urgence, les comptoirs d’entraide étaient accessibles pendant le confinement.

Chez les Artisans de la Paix, entre 15 et 20 demandes d’entraide par jour ont été reçues, et entre cinq et neuf demandes par semaine représentaient uniquement l’aide alimentaire.