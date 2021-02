Des «vérifications» en cours au CISSS de la Gaspésie

Le ministère de la Santé procédera à des « vérifications » auprès du CISSS de la Gaspésie alors que des allégations de favoritisme et de « conflit d’intérêts » éclaboussent à nouveau sa présidente-directrice générale.

« Nous avons pris connaissance de la situation du CISSS de la Gaspésie. Il est important de rappeler que les embauches doivent être faites en fonction des compétences et de l’expertise des professionnels, et non du lien familial », a réagi le cabinet du ministre de la Santé.

On précise au passage que « toutes les personnes disponibles sont évidemment invitées à participer à l’effort de guerre ».

« Maintenant, des vérifications sont en cours pour s’assurer qu’aucun conflit d’intérêts important n’est répertorié dans ce cas précis, surtout en ce qui a trait aux embauches et aux relations hiérarchiques directes avec des cadres supérieurs du CISSS. »

« Comme une entreprise privée »

Dans son édition de jeudi, Le Journal rapportait que la PDG du CISSS de la Gaspésie, Chantal Duguay, a mis sur pied une équipe SWAT COVID-19 constituée notamment de sa sœur, de sa belle-sœur et d’une amie proche. Des sources ont aussi confirmé plusieurs autres liens familiaux et de proximité entre la haute direction, des gestionnaires et des employés lors de l’embauche de personnel pour former l’équipe SWAT contre la COVID-19.

Le député péquiste Sylvain Roy estime que le CISSS est géré « comme une entreprise privée » et demande au gouvernement de mener une enquête sur l’organisation.

À la suite de la publication du reportage dans les pages du Journal, l’élu de Bonaventure a souligné que « d’autres conflits d’intérêts [lui ont été] rapportés » concernant le CISSS de la Gaspésie. « Cette histoire est digne de Duplessis », avance-t-il.

Pas une première

En 2014, Mme Duguay avait déjà fait l’objet d’un reportage du Journal alors qu’elle occupait le poste de directrice générale du CSSS du Rocher-Percé, où une douzaine de membres de sa famille et d’amis fidèles travaillaient. Plusieurs sources avaient alors dénoncé des cas de favoritisme et un véritable climat de peur.

Pour sa part, le président du conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie, Richard Loiselle, a réitéré mercredi « toute sa confiance » à Mme Duguay ainsi qu’à la haute direction.