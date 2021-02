[EN DIRECT 11 FÉVRIER] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 107 407 890

Morts: 2 356 684

CANADA

Cas: 818 755, dont 272 726 au Québec

Décès: 21 007, dont 10 112 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU JEUDI 11 FÉVRIER

6h28 | COVID-19 : 100 000 décès recensés au Moyen-Orient

100 000 personnes sont décédées des suites de la COVID-19 au Moyen-Orient depuis le début de la pandémie en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP jeudi, à partir de bilans officiels fournis par les autorités.

Au total, 100 000 décès ont été recensés dans la région pour 4 991770 cas testés positifs à la maladie. En termes de décès, le Moyen-Orient est la cinquième région du monde la plus touchée, derrière l’Europe (789 310 décès pour 35 032 194 cas), l’Amérique latine et les Caraïbe (628 398, 19 819 222), les États-Unis/Canada (492 313, 28 095 746) et l’Asie (245 899, 15 548 576).

Sur les sept derniers jours, tandis que le nombre de nouveaux cas quotidiens détectés au Moyen-Orient est en légère hausse (25 114 par jour en moyenne soit une augmentation de 3 % par rapport à la semaine précédente), la tendance est nettement à la baisse concernant les décès liés à la maladie, avec un chiffre s’élevant à 238 décès enregistrés par jour en moyenne, soit une diminution de 19 %.

L’Iran est le pays de la région ayant le plus souffert de la pandémie. On y déplore 58.686 décès pour 1 488 981 cas de COVID-19 recensés, ce qui le classe au 11ème rang des pays en termes de décès enregistrés. Loin derrière lui, au Moyen-Orient, l’Irak fait état de 13 140 décès pour 634 539 cas positifs, suivi de l’Arabie saoudite (6415, 371 356) et d’Israël (5233, 706 416).

6h24 | Malgré une tendance à la baisse des cas, la majeure partie des pays européens reste « vulnérable » face à la COVID-19, a affirmé l’OMS Europe jeudi, mettant en garde contre « un faux sentiment de sécurité » à cause du nombre encore faible de vaccinés.

5h05 | Le gouvernement ukrainien a interdit toute homologation de vaccins contre la COVID-19 développés ou produits en Russie, selon une décision publiée mercredi soir.

4h15 | AstraZeneca a publié jeudi un bénéfice net part du groupe plus que doublé en 2020 à 3,2 milliards de dollars, lors d'une année marquée par la pandémie contre lequel le groupe pharmaceutique britannique a mis au point un vaccin avec l'université d'Oxford.

5h00 | Les éducateurs en garderie auront désormais accès à des masques à fenêtre transparente, afin de faciliter l’apprentissage du langage et le développement des tout-petits, a appris Le Journal.

1h00 | Même s’il craint toujours de contracter la COVID-19 en prison, le doyen des Hells Angels du Québec s’est de nouveau fait refuser sa libération conditionnelle, lui qui a été parmi les premiers à recevoir une dose du vaccin.

