France D’Amour change de micro

Après avoir perdu son micro de chanteuse à cause du coronavirus, France D’Amour vient d’en trouver un autre : celui d’animatrice radio.

Dès dimanche à 9 h, l’auteure-compositrice-interprète prendra les commandes d’une nouvelle émission à Rythme. Intitulé La collection par... France D’Amour, ce rendez-vous hebdomadaire lui donnera la chance de partager sa passion première : la musique.

En entrevue au Journal, la principale intéressée parle d’un « cadeau du ciel ».

Pendant deux heures chaque semaine, elle proposera des power ballades. Elle racontera leur histoire, décortiquera leurs paroles, auscultera leurs mélodies... et partagera des anecdotes de scène.

« Dans la vie, je peux parler de musique pendant 42 heures sans m’épuiser, indique-t-elle au téléphone. Je suis obsédée ! C’est une flamme qui continue de grandir. »

Une année difficile

France D’Amour ne s’en cache pas, elle a trouvé l’année 2020 « extrêmement difficile ».

« Parce que tout ce que j’aime, on me l’a enlevé, déclare-t-elle. Je continue de chanter chez moi, mais donner des spectacles, partager mes chansons, entendre les gens crier... C’est ça qui me nourrit. »

Malgré l’imposition de mesures sanitaires qui empêchent la tenue de spectacles, France D’Amour continue de sourire. Pour expliquer sa philosophie, elle rapporte des paroles souvent attribuées à Voltaire : « J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ».

« Quand je vais arrêter de rire, je pense que je vais mourir un petit peu, dit-elle. Il faut garder son sens de l’humour, parce que sinon, c’est trop gros, trop triste et trop dramatique. »

Avec humilité

Au cours des dernières semaines, France D’Amour a suivi une formation en animation radio. Elle lance en riant qu’elle ne sera jamais une Marie-Louise Arsenault ou une Véronique Cloutier, mais chose certaine, elle fonce.

Son expérience aux commandes du Fil conducteur, le balado qu’elle pilote depuis 2019, lui servira assurément.

« L’animation, c’est un métier que je respecte. J’y vais humblement. Mais je sais qu’en musique, je m’y connais bien. Je peux en parler avec assurance. »

La collection par... France D’Amour prend la case de Rythme le week-end avec Philippe Pépin et Marjorie Vallée.

Autre changement à Rythme : on annonce l’arrivée de plusieurs chroniqueurs aux émissions Le retour de Mitsou et Sébastien et Jamais trop tôt. Parmi eux, citons Véronique Claveau, Marie-Soleil Dion, Léa Stréliski, Geneviève O’Gleman et Laurent Paquin.