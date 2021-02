Investisseurs de Reddit: après GameStop... le cannabis

Après avoir propulsé les actions de GameStop vers de vertigineux sommets à la fin du mois de janvier, la communauté d’investisseurs de Reddit s’est tournée, cette semaine, vers un tout autre secteur: le cannabis.

Depuis quelques jours, les actions des producteurs de pot canadiens sont devenues le sujet chaud sur le subreddit WallStreetBets, alors que les 8,9 millions de membres du groupe tentent de flairer leur prochain coup fumant.

Cette fois-ci, plusieurs internautes ont fait le pari que le gouvernement fédéral américain pourrait éventuellement légaliser le cannabis et ont donc décidé d’investir dans des entreprises du secteur comme Sundial Growers, Tilray et Aphria.

Mercredi, les actions des trois producteurs étaient conséquemment en forte hausse, respectivement de 79%, 51% et 11%. La tendance vers le haut n’a toutefois pas duré et, au moment d’écrire ces lignes jeudi, le cours des actions des trois compagnies canadiennes était déjà à la baisse de près de 47% (Tilray), de 30% (Aphria) et de 14% (Sundial Growers).

Quelques heures après l’euphorie de mercredi, le moral des investisseurs du Web était lui aussi à la baisse, certains utilisateurs se demandant même si les titres adulés par la communauté de WallStreetBets n’étaient pas désormais tous condamnés à s’effondrer un jour ou l’autre.

«Si vous avez une action qui a de bons résultats à long terme, n’en parlez pas ici. Clairement, vous allez perdre de l’argent si vous le faites», peut-on lire dans l’une de ces publications amères sur Reddit.

Un autre usager a pour sa part simplement partagé une vidéo d’un individu dévalant à toute vitesse une glissoire abrupte, accompagnée de la mention: «une action prisée par WallStreetBets dès que je l’achète».

Certains ne croient toutefois pas que les membres du populaire subreddit investissent à pieds joints dans les actions des entreprises de cannabis simplement pour faire de l’argent. C’est notamment l’opinion de Tim Welsh, PDG du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Nexus Strategy, qui estime que quelques-uns d’entre eux visent plutôt à créer le chaos à Wall Street.

«Ça cadre totalement avec le mouvement anti-establishment sur [WallStreetBets] et Reddit. Ils se sentent d’attaque, entourés de leur communauté, et tentent maintenant de causer n’importe quelle perturbation sociale. Et il n’y a pas de meilleur symbole historique pour amplifier la liberté personnelle et la révolution que le pot», a-t-il affirmé lors d’une entrevue avec CNBC, mercredi.

Reste maintenant à voir si les titres du cannabis rebondiront au cours des prochains jours... ou si les investisseurs de Reddit devront à nouveau se tourner vers une autre cible.