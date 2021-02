«La LNH a notre santé à cœur» – Brendan Gallagher

Les Oilers représentaient un gros sujet de conversation après ce match. On ne parlait pas juste des deux canons, Connor McDavid et Leon Draisaitl, ou du jeu blanc de Mike Smith, mais aussi de la crainte de jouer cette rencontre en raison du test positif de l’ailier Jesse Puljujarvi avant la rencontre.

« J’ai lu plusieurs choses à ce sujet. Puljujarvi n’a pas participé à l’entraînement matinal. Mais c’était peut-être un faux positif. Nous n’étions pas inquiets. La LNH cherche à protéger ses joueurs. Je sais qu’elle a notre santé à cœur. Ils ont pris la bonne décision. »

– Brendan Gallagher

À l’image de Gallagher, Paul Byron, un père de famille, s’est rangé derrière la décision de la LNH de permettre cette rencontre contre les Oilers.

« On ne sait pas encore comment le virus se transmet, on ne sait pas si ça peut se propager sur la glace. Nous faisons confiance aux décisions de la LNH. On ne sait pas encore si c’est un réel test positif ou un faux positif. Je fais confiance à la LNH. J’ai appris qu’on repoussait le match d’une heure en lisant un message texte vers

14 h 30. »

– Paul Byron

Byron a pris une bonne respiration avant de répondre à la question pour décrire sa réaction quand il a appris la décision de Claude Julien de le retirer de la formation face aux Maple Leafs, mercredi. Il était de retour à son poste face aux Oilers à la place de Corey Perry.

« Ah ! Je ne sais pas. Ce n’était pas un bon sentiment. Il y a de bons joueurs au sein de notre équipe, plusieurs peuvent contribuer. Je dois élever mon jeu, je ne joue pas à la hauteur de mon talent. Le coach a pris une décision pour le bien de l’équipe. Tu n’aimes pas entendre ça, mais je voulais rester positif. Je dois mieux jouer. »

– Paul Byron