La LNH redouble d’efforts face à la COVID-19

La Ligue nationale de hockey tente par tous les moyens de gagner sa lutte contre la COVID-19 et poursuivre la présente campagne en ajoutant des mesures de précautions pour empêcher le plus possible la propagation du virus.

Selon le réseau Sportsnet, le circuit Bettman a envoyé une liste de nouvelles mesures, jeudi, aux 31 formations de la ligue.

Les joueurs se sont donc fait demander de rester à la maison, hormis pour les séances d’entraînement et les matchs. C’est donc dire que les réunions d’équipe devront se faire de manière virtuelle. De plus, la LNH a demandé aux résidents de la même maison qu’un joueur, de limiter leurs déplacements et leurs activités à l’extérieur.

Le circuit a aussi demandé l’utilisation des masques N95 par les joueurs et que ces derniers subissent plus de tests rapides lors des jours de match. La LNH souhaite aussi retirer les baies vitrées qui entourent les bancs de punition.

Finalement, les 31 équipes ont reçu un guide détaillé afin de réaménager les vestiaires pour mieux protéger les joueurs.

Depuis le début de la saison, la ligue a repoussé 35 matchs. Le Canadien de Montréal a d’ailleurs vu l’heure de son duel contre les Oilers d’Edmonton, jeudi, être retardée à 20h.