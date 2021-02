Ottawa approuve la vente de Transat à Air Canada

Malgré les fortes réserves exprimées l’an dernier par le Bureau de la concurrence, le nouveau ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a annoncé jeudi que le gouvernement Trudeau approuvait la vente de Transat à Air Canada.

«Étant donné les conséquences dévastatrices de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie du transport aérien, l’acquisition proposée de Transat A.T. par Air Canada apportera une plus grande stabilité dans le marché canadien du transport aérien. Elle sera assortie de modalités strictes qui favoriseront la concurrence internationale et la connectivité, et protégeront les emplois. Nous avons confiance que ces mesures profiteront aux voyageurs et à l’industrie entière», a déclaré M. Alghabra dans un communiqué.

Le ministère des Transports a indiqué que Transat «a elle-même souligné», en décembre, que «l’incertitude actuelle jette un doute sur [sa] capacité à poursuivre son exploitation» compte tenu de ses «difficultés financières importantes».

Parmi les éléments évoqués jeudi par Ottawa pour protéger les consommateurs et l’industrie canadienne du transport, notons: des «mesures» pour «encourager d’autres transporteurs à reprendre les routes [de Transat] vers l’Europe», le «maintien» du siège social et de la marque Transat, le maintien en poste d’au moins 1500 travailleurs dans le secteur du voyage d’agrément au sein de l’entité regroupée, l’«engagement» de «donner la priorité aux contrats passés au Québec» pour l’entretien des avions de Transat, la mise en place d’un «mécanisme de surveillance des prix» ainsi que l’établissement de liaisons vers de «nouvelles destinations» au cours des cinq prochaines années.

L’acquisition de Transat par Air Canada, au coût de 190 millions $, doit encore être entérinée par la Commission européenne, qui a suspendu son examen juste avant les Fêtes.

On s’attend à ce qu’Air Canada et Transat annoncent vendredi un report de la date-butoir pour la clôture de la transaction, qui avait été fixée au 15 février.