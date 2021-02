Le CF Montréal à Tampa Bay?

Le CF Montréal, à l’image des Raptors de Toronto, pourrait devoir entamer sa saison en Floride, dans la région de Tampa Bay.

Selon les informations du Tampa Bay Times, le club de Joey Saputo, tout comme son rival principal, le Toronto FC, serait en discussion afin de s’établir temporairement au sud de la frontière canado-américaine.

Le Raymond James Stadium, domicile des Buccaneers de Tampa Bay dans la NFL, serait l’un des sites visés afin d’accueillir les matchs. Toutefois, il est encore impossible de savoir si les formations canadiennes partageraient le terrain ou si seulement une des équipes s’y établirait, puisque d’autres sites américains pourraient accueillir une équipe.

«C’est un des endroits que nous considérons, a mentionné le président du Toronto FC Bill Manning, au Toronto Sun, en faisant référence à Tampa Bay. J’ai parlé à Masai Ujiri [le président des Raptors de Toronto] afin de voir comment ça se passait à Tampa et qu’il me parle de son expérience.»

Les restrictions concernant le voyagement entre les deux pays est la raison principale de ces pourparlers.

Plus tôt jeudi, les Raptors de Toronto ont annoncé qu’ils allaient jouer l’ensemble de leur saison en Floride, où ils ont élu domicile pour la saison 2020-2021 de la NBA.

Les Ultras de Montréal sont mécontents

Les Ultras de Montréal désapprouvent farouchement le changement d’identité de l’Impact et ont voulu le faire savoir à la formation québécoise, qui a opté en début d’année pour le nom CF Montréal.

«Nous avons choisi de mettre de l’avant notre amour pour le Football et pour notre club, l’Impact de Montréal, pour vous dire d’une même voix que nous sommes fermement opposés au changement d’identité qui a été dévoilé le 14 janvier dernier», ont déclaré les Ultras de Montréal dans un communiqué adressé à l’organisation montréalaise, relayé sur Twitter.

Il est plus que temps de vous montrer à l'écoute de vos supporteurs. #IMFC #TousEnsemble pic.twitter.com/7eNs9ACAUb — Ultras Montréal (@ultrasmontreal) February 12, 2021

«Nous avons été consterné(e)s d’apprendre que vous avez retiré le nom de notre club, enlevé ses couleurs, son logo. Nous considérons que le repositionnement de la marque et de l’identité du club bafoue non seulement son histoire, mais s’attire également le ridicule en raison du nom et de l’identité visuelle choisis», peut-on également lire.

Ces farouches partisans de l’Impact ont également tenu à préciser qu’ils n’avaient pas été consultés par la direction de l’équipe en vue de ces changements.

Les Ultras prévoient maintenant passer de la parole aux actes pour forcer l’organisation montréalaise à revenir sur sa décision.

«Chacun des groupes signataires [...] entreprendra de façon indépendante une série d’actions, et ce, tant que vous ne reviendrez pas sur votre décision et que le nom de l’Impact de Montréal ne sera pas restauré. Il est plus que temps de vous montrer à l’écoute de vos supporteurs», ont conclu les Ultras.