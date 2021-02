Les pâtisseries de Dominike Audet

Fan « gigantesque » du concours culinaire The Great Canadian Baking Show, l’animatrice et auteure Dominike Audet, qui habite la capitale, a finalement décidé de s’inscrire à l’émission au printemps dernier. Résultat : elle a été choisie parmi les dix pâtissiers amateurs qui s’affronteront dès dimanche soir, 20 h, à CBC.

The Great Canadian Baking Show en est à sa quatrième saison sur la chaîne d’État anglophone. L’émission est une adaptation du grand succès britannique The Great British Bake Off, qui compte onze saisons de l’autre côté de l’océan.

Au Canada, la compétition entre ceux qui se disputent le titre de meilleur pâtissier amateur du pays attire grosso modo plus d’un million de téléspectateurs par semaine. Une Montréalaise a remporté la première saison.

On devine peut-être que Dominike Audet se rendra loin dans la compétition, puisqu’elle confie avoir passé plus d’un mois à Toronto pour le tournage cet été, bien sûr, dans le respect des règles sanitaires. « On était testés régulièrement pour la COVID, dit-elle à l’autre bout du fil. On était dans une bulle. »

Un parcours atypique

La passion pour la pâtisserie est arrivée récemment dans la vie de Dominike Audet. Bien connue à Québec, elle a été animatrice à la radio plusieurs années et elle est auteure de trois romans. Mais après une vie active dans le milieu des communications, elle a voulu vivre plus doucement, en 2019.

« J’avais envie d’exprimer ma créativité d’une autre façon, dit-elle. Et c’est là que la pâtisserie est arrivée. Je viens d’une famille de Saint--Joachim bien traditionnelle. Ma grand-mère faisait les fameux beignes de Noël, des brioches... J’en faisais déjà, mais je gardais ça à l’arrière-plan », confie-t-elle.

Autodidacte, elle est tombée, un jour où elle cherchait la recette de croissant parfait, sur une classe de maître d’un pâtissier de New York. « Ce gars-là m’a vraiment donné la passion. Pour lui, une pâtisserie est une œuvre d’art dans laquelle on met tout son cœur. »

Fan de l’émission

En même temps, Dominike Audet était une inconditionnelle de concours culinaires télévisés.

« Les participants, je les appelais “mes” bakers, dit-elle en riant. L’an passé, à pareille date, ma mère était à l’hôpital, gravement malade. Ce qui me rassurait, c’était d’arriver à la maison, le soir, et d’écouter le Baking Show sur ma tablette. Je me suis accrochée à ça. Ensuite, j’ai perdu un emploi à cause de la pandémie en avril, et j’ai vu passer sur Facebook qu’ils prenaient les inscriptions. Je me suis dit que c’était un signe ! »

Dominike Audet ne pouvait pas être plus heureuse d’être convoquée pour des auditions virtuelles, où elle a dû, entre autres, préparer une tarte Tatin. Quant à la compétition, elle a constaté, dès le premier tournage, à quel point le niveau des autres candidats était élevé.

« Je suis compétitive, mais j’aime participer à quelque chose en ayant du fun. Mais en arrivant là-bas, j’ai constaté qu’il fallait que je passe au niveau supérieur et que je donne mon 3000 % », a-t-elle dit.

Au retour du tournage, elle s’est déniché un boulot en marketing dans une compagnie d’articles de plein air. Elle vient tout juste de mettre en ligne sa boutique virtuelle de pâtisseries, SoDominike.com, en attendant d’avoir pignon sur rue. « C’est un objectif pour

l’avenir », conclut-elle.

The Great Canadian Baking Show est diffusé les dimanches soir, à 20 h, sur CBC.