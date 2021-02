Louis Dionne, un des grands pompiers de l’État

Une enquête peut-elle vraiment être « indépendante » lorsque l’organisme ou la personne qui en fait l’objet a choisi celle qui enquêtera ?

On est porté à répondre par la négative.

Or, la question se pose dans l’enquête sur l’affaire Camara, ce pauvre homme, à Montréal, détenu pendant six jours puisqu’il était (injustement) accusé d’avoir désarmé et tenté d’assassiner un policier.

DPCP heureux

Mardi, le gouvernement déclenchait cette enquête. Elle ne sera pas publique et fut confiée au juge Louis Dionne.

Ce qui, tenez-vous bien, a réjoui... le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Autrement dit, l’organisme qui a décidé d’inculper M. Camara. On l’oublie parfois : l’erreur n’est pas uniquement celle du SPVM.

Dans un communiqué, il écrivait : « Le DPCP estime opportun que cet examen soit aussi conduit par l’honorable Louis Dionne, le cas échéant, et a fait des démarches en ce sens auprès du ministre de la Justice et procureur général du Québec, monsieur Simon Jolin-Barrette. »

Comme l’a gazouillé Véronique Hivon du PQ, « N’est-ce pas particulier qu’un organisme suggère lui-même la personne qui devrait l’examiner ? D’autant plus qu’on parle ici de quelqu’un qui est un ancien DPCP ».

Deux problèmes

Il y a en effet deux problèmes ici. Pourquoi était-il « opportun » pour le DPCP que ce soit M. Dionne ? On nous répondra sans doute : « En raison de ses grandes qualités, de sa connaissance d’une institution qu’il a lui-même dirigée. »

D’autres hypothèses viennent à l’esprit : le DPCP est-il heureux parce qu’il s’attend à ce que M. Dionne se montre plus « compréhensif » ? Comme ancien DPCP, il connaît les rouages de l’institution. Mais justement, aura-t-il tendance à vouloir la protéger ? Ou, à l’inverse, régler d’anciens comptes ?

On me traitera de suspicieux, mais c’est ce que déclenchent les apparences de conflit d’intérêts.

Grands pompiers

À nos questions hier, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, défendit sans surprise le choix du gouvernement, vantant son « impartialité » et « sa capacité à mener une enquête neutre, totalement indépendante ».

M. Dionne fait ainsi son entrée dans le club sélect qu’on pourrait nommer « Les grands pompiers de l’État », expression que j’emprunte à un collègue sagace.

Ces gens (je pense aux anciens hauts fonctionnaires Florent Gagné et Michel Bouchard), appelés en renfort soudainement – et à répétition –, contre rémunération plantureuse, pour éteindre des feux.

Ils savent produire, avec célérité, des rapports que parfois l’on considère comme des écrans de fumée derrière lesquels le gouvernement se réfugiera. Leur crédibilité est à toute épreuve, comme si leur dossier était sans tache.

M. Dionne, par exemple, au DPCP, a eu un mandat plutôt orageux. En 2011, ses propres procureurs en grève avaient réclamé sa démission. À leurs yeux, il ne les avait aucunement défendus face au gouvernement Charest qui les avait mâtés avec une loi spéciale.

L’élue adéquiste (et plus tard caquiste) Sylvie Roy (décédée en 2016) avait emboîté le pas aux procureurs, dénonçant la proximité de M. Dionne avec le gouvernement. M. Dionne était aussi DPCP lors du naufrage en Cour supérieure du mégaprocès SharQc, en 2011.