Meilleur résultat en carrière sur 3000m pour Maltais

Valérie Maltais a amorcé sur une bonne note le championnat mondial de patinage de vitesse sur longue piste, jeudi à Heerenveen aux Pays-Bas, en obtenant le meilleur résultat de sa carrière au 3000 m.

Mercredi avant le début des mondiaux, Maltais nous disait vouloir percer le top 10. Mission accomplie pour l’ancienne patineuse courte piste qui a pris le 8e rang et dont le meilleur résultat à vie sur 3000 m était une 12e position en 2019. La patineuse de La Baie a profité de l’occasion pour réussir son meilleur temps de la saison qu’elle a amélioré de deux secondes.

Jumelée à sa coéquipière Isabelle Weidemann qui a elle aussi réussi le meilleur résultat de sa carrière en terminant en 5e position en vertu d’un temps de 4 min 00,965 s, Maltais a signé un chrono de 4 min 3,008 s. Weidemann termine ainsi dans le top 10 au championnat mondial pour la cinquième fois de sa carrière.

« Je suis très contente de ma course, a indiqué Maltais. Me retrouver avec Isabelle était idéal parce que je savais que patiner avec elle allait me motiver de façon positive. Tu veux atteindre ton sommet au mondial et ce n’est pas nécessairement la façon dont je me sentais cette semaine. J’ai tenté de ne pas m’inquiéter de l’état de mes jambes et me concentrer sur les aspects techniques et tactiques. »

Retour en action

Maltais sera de retour sur la glace vendredi à l’occasion de la poursuite par équipe en compagnie de Weidemann et Ivanie Blondin. Favorites, les Canadiennes ont remporté l’or aux deux étapes de la Coupe du monde cette année. Maltais est à la recherche d’une première médaille d’or au championnat mondial en carrière.

Laurent Dubreuil disputera sa première course du mondial. Avec trois médailles sur 500 m depuis le début de la saison, il tentera d’ajouter un 4e écu à sa collection.