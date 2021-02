Jake Allen affrontera les Oilers

Après avoir perdu contre les Maple Leafs de Toronto la veille, le Canadien de Montréal a rendez-vous avec les Oilers d’Edmonton, ce jeudi soir, au Centre Bell.

• À lire aussi: Défaite claire, nette et sans appel

• À lire aussi: Test échoué pour le CH face au Leafs

Tel que confirmé par l’entraîneur-chef Claude Julien, le gardien auxiliaire Jake Allen sera devant le filet du CH alors que le club montréalais, qui a misé sur Carey Price mercredi, dispute un deuxième match en autant de soirs.

Depuis le début de la saison, Allen a conservé un dossier de 4-1-0, une moyenne de buts alloués de 1,81 et un excellent taux d’efficacité de ,940. Il a précisément bloqué 140 des 149 rondelles dirigées vers lui.

Au-delà des gardiens, l’attaquant Phillip Danault croit que le CH doit se présenter aux matchs «plus affamés», comme en début de saison.

«On avait plus d’énergie, on était plus sur la rondelle, on était plus affamés, a affirmé Danault, à propos des différences remarquées récemment comparativement aux premiers matchs de la campagne. Être plus affamés, c’est la clé, dans toutes les facettes du jeu, autant défensivement qu’offensivement.»

«On a une baisse et il faut rectifier, a corroboré Julien. Il faut ramener ça à un niveau à la hauteur à laquelle l’équipe peut jouer afin d’avoir du succès.»

Rappelons que les Maple Leafs ont frappé deux fois en 42 secondes au début de la troisième période, mercredi, pour finalement vaincre le Canadien par le pointage de 4 à 2.