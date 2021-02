Réflexion post-pandémie sur l’amour

Mon couple s’en allait à la dérive quand la pandémie a frappé le printemps dernier. Mon copain et moi avions de fréquentes discussions sur nos besoins réels et imaginaires, sur la façon de dépenser notre argent, sur les gens qu’on souhaitait ou non fréquenter, sur le peu de temps de loisirs véritables qu’on s’accordait. Bref on était sur le bord de l’éclatement.

Les premières semaines furent rudes en ajustements en tous genres. Mais on aurait dit que l’obligation de se retrouver dans notre cocon à plein temps nous a fait prendre conscience de l’éparpillement de notre vie d’avant et du peu de temps qu’on se consacrait l’un à l’autre.

À tel enseigne que même l’été dernier, alors qu’on aurait pu se remettre à sortir comme avant, on ne l’a pas fait. On s’est redécouvert mon copain et moi et on s’aime comme dans les premiers temps de notre relation. Cerise sur le gâteau, je suis enceinte et heureuse, moi qui repoussais sans cesse l’Idée de la maternité. J’ai envie de dire merci à la COVID !

Une fille heureuse

Dans la littérature en psychologie, il est bien documenté qu’après les grandes catastrophes, quand les gens vivent du stress pendant plusieurs mois, les séparations sont plus nombreuses. Mais il est aussi vrai, selon une étude publiée en 2002 par des chercheurs américains portant sur les lendemains de l’ouragan Hugo survenu en 1989 « ...qu’après avoir regardé de près les données concernant les comtés touchés par le sinistre, on observe que tout est à la hausse : mariages, naissances et divorces. » La chance, mais aussi votre bonne volonté à tous deux, vous ont favorisés.