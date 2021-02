Rentrée prudente pour Lessard dans la série des Camionnettes NASCAR

Raphaël Lessard a réalisé jeudi le 17e temps le plus rapide de la séance d’essais libres en prévision de la première épreuve de la saison dans la série des Camionnettes NASCAR qui sera disputée vendredi soir à Daytona, en Floride.

Le pilote québécois, à ses tout premiers tours de roue au volant d’un bolide préparé par sa nouvelle écurie, GMS Racing, a parcouru le célèbre anneau de vitesse de 2,5 milles en 48 123 secondes pour une vitesse moyenne de 187 021 m/h.

Lessard, à bord d’une Chevrolet Silverado, a concédé un peu plus d’une demi-seconde au meneur, Chandler Smith (47 458 s), son ex-partenaire au sein de l’équipe Kyle Busch Motorsports (KBM), l’an dernier.

« En un morceau »

« Ma première impression est très favorable, a expliqué le Beauceron de 19 ans en entrevue téléphonique au Journal. Je n’ai pas à m’inquiéter de ce résultat, car mon équipe a choisi de jouer la carte de la prudence.

« On voulait d’abord et avant tout s’assurer que la camionnette se comportait bien, et, oui, elle m’a donné satisfaction. L’important, ce n’était pas de tenter de battre le record de piste, mais plutôt de rapporter la camionnette en un... morceau à la fin de la journée. »

Lessard n’a bouclé que huit tours lors de la séance d’une heure. C’est au 6e tour qu’il a inscrit son meilleur chrono. Un seul de ses quatre coéquipiers chez GMS Racing a fait mieux que lui soit Zane Smith (48 064 s) qui a été crédité du 16e temps le plus rapide.

Ses autres partenaires, Tyler Ankrum, Chase Purdy et Sheldon Creed, champion défendant de la série, se sont classés aux 19e, 21e et 25e rangs respectivement.

Avantage Toyota

Cette seule séance d’essais libres prévue à l’horaire des Camionnettes a été tout à l’avantage de Toyota qui a monopolisé les huit premières places sur la grille de départ provisoire.

Austin Hill, Johnny Sauter, Drew Dollar, et John Hunter Nemechek, qui remplace Lessard chez KBM en 2021, ont, dans l’ordre, suivi Smith au sommet du tableau.

« La performance de Toyota n’est pas surprenante, a prétendu Lessard. Ses pilotes ont roulé en peloton pendant toute la séance, ce qui permet de profiter de l’aspiration et de rouler plus vite ».

« Nous, au contraire, notre stratégie n’était pas la même. Et de mon côté, je devais apprivoiser la tenue de ma camionnette. Le comportement d’une Silverado est peu différent de celui d’une Tundra, les différences ne sont pas énormes. Je suis confiant pour la suite des choses. »

Ils ne seront que 36 des 46 engagés à être autorisés à prendre le départ de la course qui sera donné à 19 h 30 vendredi soir.

Lessard n’a toutefois pas à s’inquiéter. Peu importe son résultat à la séance de qualification (prévue à 15 h vendredi), sa place pour l’épreuve est assurée en vertu du système de « franchise » préconisé en NASCAR. Il en sera à son 29e départ dans la série des Camionnettes.