Toujours des airs de famille au CISSS de la Gaspésie

Accusée il y a six ans d’avoir transformé « un établissement public » en véritable « entreprise familiale », la PDG du CISSS de la Gaspésie est à nouveau dénoncée pour les mêmes raisons, alors qu’elle a mis sur pied une équipe SWAT COVID-19 constituée notamment de sa sœur, de sa belle-sœur et d’une amie proche.

« Le CISSS est géré comme une entreprise privée avec des patrons propriétaires. Cette situation est dénoncée depuis longtemps, mais force est de constater que ces gens jouissent d’une protection en haut lieu », dénonce le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy.

Le Journal a obtenu une lettre mettant en lumière des liens familiaux et de proximité entre la haute direction, des gestionnaires et des employés lors de l’embauche de personnel pour former l’équipe SWAT contre la COVID-19.

En 2014, Le Journal avait déjà publié un reportage faisant état de favoritisme au sein de l’organisation alors qu’une douzaine de membres de la famille et d’amis de Chantal Duguay, alors directrice générale du CSSS du Rocher-Percé, y travaillaient.

« Pratique questionnable »

Dans l’organigramme de cette équipe SWAT COVID-19, formée l’an dernier, apparaît entre autres la sœur de Chantal Duguay, France, qui est coresponsable des Réseaux locaux de services (RLS) du Rocher-Percé et de la Haute-Gaspésie.

La belle-sœur de Mme Duguay ainsi qu’une amie proche de cette dernière œuvrent aussi dans cette équipe SWAT COVID-19.

Plusieurs autres cas du genre sont répertoriés dans l’organisation.

« Ça met en lumière une pratique qui est questionnable », soulève le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ), estimant qu’il y a « apparence de conflit d’intérêts ».

« Si en tant que député j’embauchais mon frère, mes enfants et ma conjointe, je serais immédiatement cloué au pilori. De plus, en cas d’incompétence, le cadre va protéger les membres fautifs de sa famille, un traitement de faveur pour le clan familial qui pourrit inévitablement le climat de travail, d’où les dénonciations permanentes d’intimidation, de sanctions et menaces », ajoute M. Roy, qui a dénoncé à maintes reprises la gestion du CISSS de la Gaspésie.

Enquête réclamée

Dans un courriel envoyé au Journal en fin de journée, le président du Conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie, Richard Loiselle, évoque la pénurie de travailleurs et dit avoir « confié un mandat clair à la PDG ainsi qu’à la haute direction », soit celui de « tout mettre en œuvre pour combler les besoins en main-d’œuvre ».

Il réitère « toute sa confiance envers la présidente-directrice générale, Mme Chantal Duguay, ainsi que l’équipe de la haute direction ».

« En aucun temps, les liens familiaux ne doivent favoriser un candidat. Toutefois, ils ne devraient pas non plus discriminer les personnes qualifiées », a aussi précisé l’adjoint par intérim à la PDG et aux relations avec les médias du CISSS de la Gaspésie, Jean Morin.

Pour le député Sylvain Roy, la situation a assez duré et une enquête s’impose pour faire la lumière sur cette affaire.

« Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités et mettre le CISSS sous enquête », réclame-t-il.

Mardi, Ann Béland, qui siège au conseil d’administration comme membre indépendant, volet compétence en gouvernance ou éthique, a annoncé sa démission durant une rencontre.

– Avec la collaboration de Nelson Sergerie

Des liens forts

France Duguay

Sœur de la PDG Chantal Duguay

Coresponsable des Réseaux locaux de services (RLS) du Rocher-Percé et de la Haute-Gaspésie dans l’équipe SWAT COVID-19

Dre Renée Soucy

Belle-sœur de Chantal Duguay

Médecin collaborateur sur l’équipe SWAT COVID-19

Stella Travers

Amie proche de Chantal Duguay

Embauchée dans l’équipe SWAT COVID-19

Sa fille et son gendre ont été embauchés depuis le début de la pandémie

Johanne Méthot

Directrice générale adjointe au programme santé physique générale et spécialisée et directrice des soins infirmiers

Son conjoint et ses deux enfants ont été engagés par le CISSS de la Gaspésie

Sa sœur, Nancy, est gestionnaire responsable dans l’équipe SWAT COVID-19 du RLS du Rocher-Percé

Jean-Luc Gendron