Un nouveau plan d’expansion des récoltes proposé par les acériculteurs

Avec un marché mondial du sirop d’érable en pleine expansion, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont présenté, jeudi, leur nouveau plan de récolte, qui prévoit la création de 120 millions d’entailles d’ici 2080.

Alors que les acériculteurs récoltent présentement la sève de près de 50 millions d’entailles dans la province, les PPAQ souhaitent que près de 30% des nouvelles entailles soient réalisées en terres publiques.

Cette demande d’«Aires d’intensification de la production acéricole» est une réponse directe au plan proposé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), jugé insuffisant par les acériculteurs québécois.

«En plus de négliger l’aspect économique de l’acériculture, on a l’impression que celui des scieries prend le dessus sur les aspects environnemental et social de l’aménagement forestier», a fait savoir par communiqué le président des PPAQ, Serge Beaulieu, jeudi.

Ces nouvelles superficies seraient alors créées sur le modèle des Aires d’intensification de la production ligneuse (AIPL) mises en place par le MFFP pour intensifier la production de bois.

Un total de 180 000 à 240 000 hectares de récolte supplémentaires est donc réclamé sur les terres publiques pour le développement de ce secteur.

Les producteurs de sirop d’érable exigent également la suspension de plusieurs travaux de récolte de bois prévus par le MFFP qui pourraient mettre en péril les érablières.

«Ce n’est pas d’hier que nous formulons des demandes. Il y a plusieurs années, nous avions déposé des mémoires lors des consultations du gouvernement sur la Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) et sur la Loi sur l’occupation durable du territoire forestier. Rien de ce qui a été proposé n’a été intégré aux politiques gouvernementales», a précisé M. Beaulieu.

Les acériculteurs sont en discussion avec le MFFP depuis l’annonce du gouvernement Legault de décembre dernier, qui prévoit de doubler la récolte forestière d’ici 2080.

«Les PPAQ ont réussi à avoir une rencontre [jeudi] matin avec les membres du cabinet du MFFP et espèrent que cela aura des répercussions positives pour la filière acéricole», a conclu le président.

L’acériculture est un secteur en progression depuis plus d’une dizaine d’années sur le marché mondial et qui a apporté près de 800 M$ au PIB canadien.