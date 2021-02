Centres de dépistage sans rendez-vous de la COVID-19

Mercredi, j’ai pu constater l’efficacité du Centre de dépistage sans rendez-vous à Mascouche, situé tout près du concessionnaire d’autos ALBI Le Géant. Les dépistages se font 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. Je tiens à remercier tout le personnel du réseau de la santé du Québec pour son remarquable soutien dans ces temps difficiles.

Photos Pascale Vallée, Jprphotographe

L’infirmière Sylvie Desjardins et Nadyne Pépin, aide de service, qui travaillent cinq jours semaine de 8 h à 20 h, m’ont rassuré tout au long de mon test. Quelques larmes ont coulé suivies d’un large sourire, car le lendemain, j’ai appris que mon test était négatif.

J’étais craintif avant de passer mon test de dépistage. Le personnel était tellement apaisant que ma crainte est disparue. Les préposées à l’accueil, dont Luce Legault, au Centre de dépistage sans rendez-vous à Mascouche, font un travail exceptionnel.

La Fondation Véro & Louis a reçu un don de 100 000 $ de l’Institut de formation en santé et services sociaux. Dans l’ordre habituel, on voit Katty Taillon, directrice générale de la Fondation, Véronique Cloutier, Louis Morissette et Olivier Bellefleur, vice-président de Solu T.E.S. et de l’IFSSS.

Cette semaine, les salons de coiffure ont accueilli de nouveau leur clientèle. Guylaine Ménard et Annie Raymond, propriétaires de Guyani Coiffure à Sainte-Agathe-des-Monts, entourent Steven Roberts, propriétaire de Centre HI-Fi Groupe Sélect de Sainte-Agathe et Mont-Tremblant.

Pierre Lavoie vous invite à participer à La Grande marche sous zéro qui aura lieu les 20 et 21 février prochains. Même sous zéro, il est essentiel de continuer à bouger et de prendre l’air. Plus de 22 000 participants sont déjà inscrits et c’est facile de s’inscrire sur le site onmarche.com.

La campagne En attendant de vous revoir incite les entreprises de Boisbriand à se procurer des cartes-cadeaux dans leurs commerces et restaurants favoris. Joëlle Raby et Cindy Driscoll, de Perles RH, ont relevé le défi avec des cartes-cadeaux du Restaurant Vertigo ainsi que chez Immersia – jeu d’évasion.