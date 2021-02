Des odeurs qui font voyager

Alors que les voyages internationaux non essentiels sont déconseillés par le gouvernement, l’entreprise québécoise Stimulation Déjà Vu propose aux Québécois de voyager... par le nez. Ses vaporisateurs d’ambiance vous rappelleront une escapade en Floride ou encore un voyage au Mexique.

La fondatrice de l’entreprise, Audrey Bernard, se spécialise dans les expériences olfactives. Stimulation Déjà Vu, membre de l’incubateur MT Lab, a ainsi d’abord commercialisé des

vaporisateurs antibactériens aux odeurs du Québec, pour la désinfection des mains par friction.

Puisque l’odorat est un sens qui fait voyager et qui nous rappelle des souvenirs, l’entrepreneure a également eu l’idée de commercialiser cinq vaporisateurs d’ambiance. Deux d’entre eux, Punch Mexico et Snowbird Floride, nous amènent à littéralement voyager à l’étranger par le nez, tandis que les trois autres, Biscuit de Mamie, Hiver boréal et Vin Chaud, promettent de faire vivre des émotions.

« Nous croyons au pouvoir qu’ont les odeurs à nous transporter », explique Audrey Bernard.

Disponibles en format de 40 ml, les vaporisateurs, comme tous les produits de Stimulation Déjà Vu, sont certifiés IFRA (l’association mondiale des parfums) et Santé Canada.

