«Félix a très bien joué»- Denis Shapovalov

Même si la défaite contre Félix Auger-Aliassime a été difficile à avaler, Denis Shapovalov n’a pas hésité à lancer des fleurs à son bon ami.

• À lire aussi: Auger-Aliassime impérial contre Shapovalov

«Nous ne nous étions pas affrontés depuis un certain temps, a-t-il souligné en conférence de presse. Il servait très bien et il bougeait très bien sur le terrain.

«Il était capable de retourner la majorité des balles à l’intérieur des lignes. Il a été très solide. C’était impressionnant à voir aller, mais je l’appréhendais. Ce n’était pas une surprise pour moi.»

De son côté, il croit que le moment décisif est survenu pendant la première manche.

«J’ai connu un bon départ, a expliqué la 12e raquette mondiale. J’avais du rythme, mais j’ai commencé à être tendu dans mes coups. Avec un pointage de 4-3 en ma faveur, j’ai laissé filer quatre jeux consécutifs alors que j’étais au service.

«Je suis devenu un peu nerveux. Félix a pris confiance et il commencé à très bien jouer. Ce fut difficile pour moi par la suite. J’ai connu quelques passages à vide où j’ai commis quelques fautes directes. Ce fut la différence.»

Raonic liquide Fucsovics

Pendant ce temps, Milos Raonic a accédé au tour suivant avec une victoire contre le Hongrois Marton Fucsovics. Le 14e favori l’a emporté 7-6 (2), 5-7, 6-2 et 6-2.

Il faut préciser que Fucsovics a été ennuyé par différents malaises durant les deux dernières manches. Il a demandé deux traitements thérapeutiques pour finir le match.

Malgré tout, Raonic a fait son boulot et le voilà dans la ronde des 16.

«C’est positif dans l’ensemble, a indiqué Raonic. J’ai connu quelques difficultés. Je suis désolé de voir que Marton s’est blessé. J’espère que ce n’est rien de sérieux.

«Je suis heureux de passer au quatrième tour et d’avoir la chance d’aller loin dans ce tournoi. Ce sera de plus en plus difficile à compter du prochain match. Je vais devoir trouver une façon d’être meilleur.»

Raonic atteint la ronde des 16 à Melbourne pour la huitième fois de suite. Il est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale à six occasions.