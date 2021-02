Les 11 coups de cœur de Robert Lepage

Onze invités offriront des performances, samedi, lors du gala virtuel Coups de cœur de Robert Lepage présenté à 20 h à l’occasion de la Saint-Valentin.

Yves Jacques, Marc Labrèche, Pierre Brassard, Pierre Lapointe, la soprano Marie-Josée Lord et Guylaine Tremblay participeront à cette activité-bénéfice qui sera présentée en direct du Diamant.

Normand Bissonnette, Violette Chauveau, Émily Bégin, Guillaume Lemay-Thivierge et Sophie Faucher complètent la liste d’invités sélectionnés par Robert Lepage qui offriront des envolées lyriques, poétiques, musicales, humoristiques, théâtrales et sportives. Des numéros qui permettront d’admirer les différentes facettes architecturales du Diamant.

« Je serai à la barre de cette soirée unique et exclusive entouré d’amis et d’artistes prestigieux qui offriront des performances qui vous feront sourire et qui sauront sûrement vous émouvoir. Pour souligner la Saint-Valentin et l’amour de la culture », indique le créateur dans un message diffusé sur la page Facebook du Diamant.

Frappée par la pandémie, six mois après son inauguration, la salle de spectacle présentera cette soirée afin de renouer avec le public et pour amasser des dons. Les artistes invités ont accepté à participer à cette soirée bénéfice bénévolement.

Les contributions recueillies permettront au Diamant d’accueillir, lors de sa réouverture, des artistes émergents, des compagnies autochtones ou des spectacles moins connus du grand public.

« Le Diamant a été particulièrement touché par la pandémie et notre programmation a dû être interrompue à peine six mois après son inauguration », a-t-il ajouté.

Les artistes ont accepté de participer bénévolement à cette soirée. Le coût pour cette soirée est de 100 $ et les billets sont en vente sur le site du Diamant.