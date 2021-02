L'homme qui a menacé de mort le maire de Louiseville est reconnu coupable

L'homme qui a agressé verbalement le maire de Louiseville et sa conjointe a été déclaré coupable de harcèlement criminel vendredi.

L’accusé, Michel Lacoursière, a bien entendu le juge décréter l'arrêt des procédures sur les deux chefs de menaces de mort à l’endroit du maire Yvon Deshaies. Il ne semble toutefois pas que le poids du verdict s'en trouve réduit pour autant.

«On avait une version autre. Vous dire que c'est satisfaisant qu'il n'y ait qu'un seul chef [d'accusation] sur lequel il soit déclaré coupable, la réponse est non. Mais c'est la décision du juge et on doit la respecter», a commenté l'avocat de M. Lacoursière, Me Stéphane Roof.

D'entrée de jeu, le juge avait souligné toute la difficulté de trancher alors qu'il se trouvait face à deux versions contradictoires. Selon son analyse, M. Lacoursière, âgé de 52 ans, n'a pas passé le test de la crédibilité et de la fiabilité.

«Pour le Tribunal, l'accusé n'est pas honnête», a mentionné le juge dans sa décision.

Le maire de Louiseville a assisté avec sa conjointe à l'audience. Il s'est montré soulagé du jugement. «Je vous dit une chose, je n'endurerai plus rien. Il ne faut pas flancher. Si on tombe à terre, c'est fini. Alors on s'est encouragés et moi je suis allé jusqu'au bout», a lancé le maire Yvon Deshaies à sa sortie du tribunal.

À l'été 2019, le maire et sa conjointe avaient été visés par des propos menaçants, lancés depuis la propriété voisine appartenant à l'accusé. À la suite de cet épisode, une plainte avait été déposée à la police.

Le coupable recevra sa sentence plus tard. Il aura éventuellement à subir un second procès, car il aurait présumément récidivé à l'endroit du maire à la mi-janvier, à Louiseville, alors qu'il était en attente de son jugement.