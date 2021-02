Météo: jusqu’à -20 degrés durant week-end ensoleillé

Une vague de froid beaucoup moins intense que celle qui a frappé les Prairies balayera le Québec durant la fin de semaine.

Le soleil sera toutefois au rendez-vous pour nombre de régions, comme Montréal, l’Estrie, la Beauce, la Mauricie et Québec, avec des températures oscillant entre moins 20 et moins 11 degrés, alors que le facteur éolien peut faire descendre le mercure aux abysses des moins 30 degrés pour certains secteurs.

À Montréal, la journée de vendredi s’annonce généralement ensoleillée avec un ennuagement samedi après-midi. Dimanche, on aura alternance de soleil et de nuages et un mercure plus «clément», puisqu’il fera moins 7.

Les mêmes conditions météorologiques prévaudront globalement en Estrie et Québec, avec néanmoins de la neige intermittente samedi soir pour la capitale nationale.

Petite neige également avec parfois de la poudrerie dans le Bas-Saint-Laurent vendredi avant de laisser place à un ciel nuageux avec des températures dans les normales saisonnières.

Faible neige également au Saguenay pour vendredi, avant de laisser place le lendemain au soleil pour jouer au yoyo avec les nuages avec moins 12 au compteur dimanche.