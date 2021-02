Olivia Rodrigo: une star est née!

Enfant star révélée par Disney, Olivia Rodrigo fêtera ses 18 ans le 20 février prochain. Qui est cette jeune actrice dont on entend de plus en plus parler et qui bat des records sur les plateformes musicales?

D’origine philippine par son père, Olivia Rodrigo a grandi en banlieue de Los Angeles, où elle a développé ses multiples talents artistiques en participant aux pièces de théâtre de son école et à différents spectacles amateurs. À seulement 13 ans, elle est devenue l’une des têtes d’affiche de la sitcom «Frankie et Paige», diffusée pendant trois ans sur la chaîne Disney.

En 2019, Olivia s’est vu confier l’un des rôles principaux dans le «revival» des films «High School Musical» (2006- 2008), qui ont lancé les carrières de Zac Efron et Vanessa Hudgens. La série musicale de Disney+ raconte une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages: les élèves d’une école secondaire qui montent la comédie musicale «High School Musical». Ainsi, Olivia incarne Nini, qui décroche le rôle de Gabriella, et se retrouve obligée de donner la réplique à son ex, Ricky, qui joue Troy. Les ados - et beaucoup d’adultes - adorent!

Paroles et musique

Olivia écrit des chansons depuis qu’elle est toute petite; elle y trouve une liberté et une autonomie qui lui manquent parfois sur les plateaux de tournage. Celle qui a composé le succès «All I Want», que Nini chante sur la bande sonore de «HSM: la comédie musicale: la série», a signé son premier contrat avec une maison de disques en 2020.

Et quand la pandémie de COVID-19 a bouleversé son horaire, elle s’est donné le défi d’écrire une chanson par jour, ou du moins un refrain et un couplet, afin d’étoffer son matériel.

Le 8 janvier, elle a lancé «Drivers License», une pièce crève-cœur sur l’amour et la liberté, qui s’est vite hissée au sommet des palmarès de partout dans le monde, battant d’impressionnants records sur Spotify. Elle est entre autres devenue la chanson ayant atteint le plus rapidement les 200 millions d’écoutes, soit en seulement 17 jours. Wow!

Et la suite?

La sortie d’un nouvel extrait, puis celle de son tout premier mini-album sont annoncées pour bientôt. Même chose pour la deuxième saison de «HSM: la comédie musicale: la série», dont le tournage, retardé par la pandémie, a repris en novembre dernier.