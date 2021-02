«Pas surprise» par les allégations

La membre du conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie qui a démissionné de son poste mardi n’est « pas surprise » des nouvelles allégations de favoritisme visant la direction de l’organisation et espère voir le gouvernement faire des vérifications pour enfin « faire la lumière » sur cette affaire.

Dans sa lettre de démission, Ann Béland, qui siégeait au C.A. de l’organisation depuis 2015, affirme ne pas percevoir « la transparence dans les processus et activités de gestion des ressources humaines ». Elle ajoute que ses « valeurs personnelles et professionnelles ne semblent pas correspondre à celles de l’organisation à ce chapitre ».

Jeudi, Le Journal rapportait de nouvelles allégations de favoritisme concernant la présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie, Chantal Duguay.

Une lettre dont nous avons obtenu copie fait état des liens familiaux et de proximité entre la haute direction, des gestionnaires et des employés lors de l’embauche de personnel pour former l’équipe SWAT contre la COVID-19.

Manque de transparence

En entrevue avec Le Journal, la femme qui a passé sa carrière dans le réseau gouvernemental raconte que son départ est principalement lié « au roulement de personnel au niveau des directeurs et des cadres supérieurs ». Elle dénonce « un manque de transparence ».

Si Ann Béland n’est « pas surprise » de voir la haute direction être à nouveau accusée de favoritisme, elle se désole toutefois de voir la situation se répéter. « Ça fait plusieurs fois que c’est dénoncé. Mais ça reste toujours lettre morte. »

« C’est bien possible qu’ils trouvent des irrégularités. Est-ce qu’elles seront volontaires ou involontaires, ça, je ne le sais pas. [...] Mais c’est sûr qu’il faut que le ministère fasse quelque chose parce que ça ressort sporadiquement. »