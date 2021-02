Rassemblement: ils ferment les lumières, mais les policiers ne sont pas dupes

Cinq personnes qui étaient rassemblées jeudi soir dans une résidence de Val-des-Monts, dans l’Outaouais, ont refusé d’ouvrir la porte aux policiers et ont même fermé les lumières à la suite de leur arrivée.

Les policiers ont obtenu un mandat pour pouvoir entrer dans la résidence, où ils ont trouvé cinq personnes. Des constats d’infraction d’une valeur totale de plus de 7500$ seront remis incessamment aux fautifs qui ne respectaient pas le couvre-feu ni l’interdiction de rassemblement.

Pour deux des personnes, un homme et une femme, la facture sera encore plus salée, puisqu’ils avaient été interceptés plus tôt dans la soirée par les mêmes policiers à bord d’un véhicule. On leur avait demandé de rentrer chez eux, invitation qu’ils ont bafouée en se rendant plutôt chez les amis où ils ont ensuite été surpris. L'homme et la femme pourraient recevoir deux constats d’infraction – soit un total de plus de 3000$ chacun – pour cette soirée dont ils pourraient se souvenir longtemps.

C’est en localisant plus tard le véhicule des deux premiers récalcitrants que les policiers sont débarqués à la résidence où trois autres personnes se trouvaient.

«Malgré le fait que les officiers ont cogné à la porte à plusieurs reprises, les occupants ont tout de même choisi d’ignorer leur présence, et ce, malgré le fait que les policiers entendaient ceux-ci parler à l’intérieur», a relaté le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.