S'aimer à la planche!

Sous la couette, sur le canapé, près du foyer, autour de l’îlot... Une planche gourmande vous suivra partout où vous passerez du temps en amoureux à la Saint-Valentin. Garnissez-la de fromages et de charcuteries, d’olives et de noix, de mignardises et de chocolats, et osez y ajouter quelques aliments aphrodisiaques, comme les huîtres et le caviar.

Mon petit chat

Photo courtoisie

Fabriquée en bambou et affichant la silhouette d’un chat, cette planche fait sourire avec son petit plat blanc en céramique et ses deux couteaux en forme de souris. Il ne reste qu’à y réunir quelques délicieux produits fins pour faire ronronner l’être aimé.

Amoureux du hockey

Photo courtoisie

Une patinoire en bois d’hévéa fabriquée à la main, une fourchette et un couteau à fromage en forme de bâtons, un assortiment de fromages et de charcuteries... Voilà tout ce qu’il faut pour que le cœur de l’amateur(trice) de hockey s’emballe aux côtés de sa douce moitié.

Pour gourmands

Photo courtoisie

Cette longue (70 x 20 cm) planche en bois d’acacia Natural Living peut contenir un véritable festin. À l’aide de sa poignée, transportez-la facilement de la salle à manger jusqu’au canapé du salon, avant de finalement la déposer sur la table de nuit.

Amour de la Terre

Photo courtoisie

Cette planche de service créée par l’ingénieur et designer Felix Böck a permis de récupérer 300 baguettes de bois et de bambou suprarecyclées, puis d’emprisonner 420 g de carbone. L’acheter un jour de Saint-Valentin, c’est poser un geste d’amour pour la Terre.

Petite fringale

Photo courtoisie

Ce plateau en bois brut à l’intérieur émaillé est parfait pour les petites fringales. Celles qui accompagnent le café matinal, le cocktail du 5 à 7 et les bulles de la Saint-Valentin. Il célèbre la beauté des matériaux naturels et de l’imperfection.