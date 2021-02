Saint-Valentin: menu 3 services pour épater

Pour la Saint-Valentin, on vous offre trois menus trois services pour faire plaisir à l’être cher. Que vous aimiez les produits de la mer, la volaille ou que vous préfériez un festin végé, il y en a pour tous les goûts.

Pour bonifier l’expérience à la maison, nous avons également demandé aux Méchants Raisins de proposer des accords mets-vins qui sauront charmer vos papilles gustatives et votre palais pour faire de ce repas un moment inoubliable. Ils nous présentent une bonne bouteille pour accompagner chaque plat, en plus de nous suggérer une bonne bouteille pour se faire plaisir.

Menu mer

Vin folie

LES VINS DE VIENNE, CROZES-HERMITAGE 2017

★★★1⁄2 | $$$

On connaît les vins rouges de Crozes-Hermitage qui sont élaborés avec de la syrah. On y fait aussi un peu de blanc à partir de roussanne et de marsanne. C’est ce dernier cépage qui compose à 100 % cette cuvée élaborée par le trio de talentueux vignerons François Villard, Yves Cuilleron et Pierre Gaillard qui se trouve derrière « Les vins de Vienne ». Élevé neuf mois sur ses lies en fût de chêne français, il offre un nez d’abord timide qui se développe au contact de l’oxygène pour gagner en complexité. Des parfums invitants d’abricot, d’agrumes, de fleur blanche et de miel. La bouche, ample et généreuse, profite d’une acidité fine, presque délicate, qui donne à l’ensemble un équilibre d’école et une buvabilité certaine.

France 13 % | Vin blanc | 36,75 $ | 1 g/l

Code SAQ : 12034275

Papillotes de saumon à la méditerranéenne

Portions : 4

Cuisson : 10 min

Préparation : 15 min

INGRÉDIENTS

4 pavés de saumon, sans la peau

1/3 tasse de pesto au basilic

1 tasse de cœurs d’artichauts, coupés en quartiers

1 tasse de tomates séchées, conservées dans l’huile, égouttées et coupées en lanières

1 tasse d’olives Kalamata, coupées en tranches

1⁄4 tasse de noix de pin, grillées

sel et poivre

PRÉPARATION

Découper 4 rectangles de papier parchemin de 15 x 20 po (38 x 50 cm). Plier chaque rectangle en deux sur la largeur, puis découper chacun en demi-cercle. Ouvrir les demi-cercles de papier. Déposer les filets de saumon au centre des demi-cercles. Saler et poivrer. Badigeonner du pesto. Répartir les cœurs d’artichauts, les tomates séchées, les olives et les noix de pin sur les filets de saumon. Rabattre l’autre moitié de chaque demi-cercle en papier sur la garniture et le poisson. Réunir les bords en les pliant en une succession de petits triangles qui se chevauchent de manière à sceller chaque papillote. Mettre les papillotes sur une grande plaque de cuisson. Cuire au four préchauffé à 400 °F (200 °C) pendant 10 minutes. Retirer du four et laisser reposer 5 minutes. Ouvrir les papillotes avec précaution. Servir avec du quinoa, si désiré.

VITTEAUT-ALBERTI, CRÉMANT DE BOURGOGNE

★★★ | $$

Rien de mieux que des bulles pour se mettre en appétit. D’autant qu’on oublie souvent que les vins effervescents peuvent faire d’excellents compagnons de table. C’est le cas de ce crémant rosé produit par cette maison familiale fondée en 1951 et pilotée aujourd’hui de main de maître par la troisième génération. Un mousseux de méthode traditionnelle évoquant des parfums frais de pomme grenade, de framboise et de violette. Bulle fine et abondante. Texture riche et soyeuse, presque caressante tout en restant aérienne. Une finale soutenue et savoureuse. Pas nécessairement complexe, mais qui fera un accord parfait avec le saumon.

France 12 % | Vin mousseux rosé | 24,90 $ | 9,1 g/l

Code SAQ : 12536101

Pétoncles poêlés aux fines herbes et au citron

Portions : 2

Prép. : 20 min

Marinage : 15 min

Cuisson : 4 min

INGRÉDIENTS

4 gros pétoncles

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de menthe fraîche, hachée

1 c. à soupe de persil italien frais, haché

3 c. à soupe de vinaigre balsamique

1 c. à soupe de parmesan râpé

1 c. à thé de zeste de citron râpé

1 gousse d’ail, hachée finement

1 c. à soupe de beurre

1 tasse de roquette

PRÉPARATION

Retirer le muscle (la partie dure) sur le côté des pétoncles et les éponger. Dans un plat peu profond, à l’aide d’un fouet, mélanger l’huile, la menthe, le persil, 1 c. à soupe (15 ml) du vinaigre balsamique, le parmesan, le zeste de citron et l’ail. Ajouter les pétoncles et les retourner pour bien les enrober. Couvrir le plat d’une pellicule plastique et laisser mariner 15 minutes au réfrigérateur.

Dans un poêlon à fond cannelé, faire fondre le beurre à feu moyen-vif. Ajouter les pétoncles (jeter la marinade) et cuire 4 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés et que la chair devienne opaque (les retourner à mi-cuisson).

Entre-temps, verser le reste du vinaigre dans une petite casserole à fond épais et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter 4 minutes ou jusqu’à ce que le vinaigre ait légèrement réduit. Servir les pétoncles sur la roquette et arroser du vinaigre balsamique réduit.

Le bon truc

Pour quatre personnes, doubler toutes les quantités sauf celles du parmesan, du zeste de citron et de l’ail.

ZARATE, ALBARINO 2019, RIAS BAIXA

★★★ | $$

Cette bodega respectée de Val do Salnés, en Galice, est reconnue pour ses longs élevages sur lies. Élaboré à partir d’albariño, un cépage qui donne des vins fringants et goûteux, il offre de jolis parfums de pomme, de melon et de craie. En bouche, le vin est charnu tout en montrant une étonnante fraîcheur. Finale salivante et énergique qui rappelle la mer, des saveurs fruitées et une touche herbacée. Un mariage de cœur et de raison avec les pétoncles !

Espagne 13 % | Vin blanc | 22,95 $ | 1,8 g/l

Code SAQ : 13529202

Fondue au moka

Portions : 6

Prép. : 10 min

Cuisson : 10 min

INGRÉDIENTS

8 oz de chocolat mi-sucré, haché

2/3 tasse de crème 15 %

1⁄2 tasse de sucre glace

1/3 tasse de café fort

garnitures au choix (fruits frais, guimauves, morceaux de gaufre, etc.)

PRÉPARATION

Dans une casserole à fond épais, mélanger le chocolat, la crème, le sucre et le café. Chauffer à feu doux, en brassant, jusqu’à ce que le chocolat ait fondu et que le mélange soit lisse. Verser le mélange dans un caquelon à fondue ou dans un bol. Servir avec les garnitures choisies.

GRAHAM’S, TAWNY 10 ANS, PORTO

★★★★1⁄2 | $$$

Le tawny, grâce à son long vieillissement en barrique, évoque souvent des tonalités de graine de café, de moka et d’abricot séché. Élaboré par l’une des meilleures maisons de porto, il affiche une robe fauve aux reflets brillants. Beaucoup d’éclat au nez avec des tonalités de figue mûre, de datte chaude, d’orange confite, de caramel, de vanille et de moka qui s’articulent autour d’un rancio éclatant et conducteur. Matière caressante et dense construite autour d’une acidité énergique et porteuse d’arômes. Longue finale parfumée évoquant les épices et le santal. Le bonheur à petite gorgée ! Également disponible en format 200 ml à la SAQ pour 11 $, un format pratique.

Portugal 20 % | Porto | 30,25 $ | 110 g/l

Code SAQ : 12484436

Menu volaille

Vin folie

TERRE ROUGE, TÊTE-À-TÊTE 2012, SIERRA FOOTHILLS

★★★★ | $$$

Le nom de cette cuvée est tout désigné pour un souper en amoureux, mais ce n’est pas tant ce qui retient notre attention quand on goûte le Tête-à-Tête de Bill Easton. On est plutôt happé par le charme suranné de ce vin arrivé à parfaite maturité, dont le nez déploie des odeurs de cuir, de fleurs séchées et de fruits rouges compotés. La texture montre aussi une certaine évolution ; les tanins ont été polis par le temps et coulent en bouche comme une caresse. Comme toujours, une très belle interprétation des cépages rhodaniens, avec un accent californien.

États-Unis 14,5 % | Vin rouge | 31,00 $ | 2,8 g/l

Code SAQ : 10745989

Poulet rôti en croûte d’herbes, asperges aux amandes

Portions : 4

Préparation : 15 min

Marinage : 20 min

Cuisson : 1 h

INGRÉDIENTS

2 gousses d’ail, hachées finement

le zeste et le jus de 1 lime

4 cuisses de poulet

1⁄2 tasse d’amandes, effilées

1⁄2 tasse de persil italien frais, haché

1⁄2 tasse de ciboulette fraîche, hachée

1⁄2 tasse de coriandre fraîche, hachée

2 c. à soupe chapelure nature

asperges aux amandes (voir recette)

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un plat peu profond, mélanger l’ail, le zeste et le jus de lime. Ajouter les cuisses de poulet et les retourner pour bien les enrober. Saler et poivrer. Couvrir et laisser mariner 20 minutes au réfrigérateur. Entre-temps, au robot culinaire, en actionnant et en arrêtant l’appareil, mélanger les amandes, le persil, la ciboulette, la coriandre et la chapelure jusqu’à ce que le mélange ait la texture d’une chapelure grossière. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer les cuisses de poulet égouttées. À l’aide d’une cuillère, couvrir uniformément le poulet du mélange aux herbes en pressant pour le faire adhérer, puis déposer une feuille d’aluminium par-dessus. Cuire au centre du four préchauffé à 375 °F (190 °C) pendant 30 minutes. Retirer le papier d’aluminium et poursuivre la cuisson 30 minutes ou jusqu’à ce que le jus qui s’écoule du poulet lorsqu’on le pique avec une fourchette soit clair. Servir les cuisses en croûte d’herbes accompagnées des asperges aux amandes.

ASPERGES RÔTIES AUX AMANDES

Portions : 4

Dans un petit bol, mélanger 2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale avec 1/2 c. à thé (2 ml) chacun de paprika et de poudre d’ail. Mettre 1 botte d’asperges parées (environ 1 lb/500 g) sur une plaque de cuisson tapissée de papier d’aluminium, puis les badigeonner de l’huile aux épices. Saler et poivrer. Cuire sous le gril du four préchauffé 4 minutes ou jusqu’à ce que les asperges soient tendres, mais encore croquantes. Au moment de servir, parsemer les asperges de 2 c. à soupe (30 ml) d’amandes tranchées grillées, hachées, et de 1 t (250 ml) de jeunes feuilles de chou frisé (kale) ou de mâche.

JOSETTA SAFFIRIO, BARBERA D’ALBA 2018

★★★1⁄2 | $$

Au cœur de Castelletto di Monforte d’Alba, l’une des 11 aires de production de l’emblématique Barolo, le domaine de Josetta Saffirio élabore de très jolis vins, en petite quantité. Le barbera peut donner des vins lourds et tanniques, mais il peut aussi se montrer pur et lumineux avec un fruité croquant. C’est exactement ce qui se passe ici avec un rouge, certes bien violacé, mais au nez épuré laissant jaillir des notes de cerise, de prune, de fleur et une impression herbacée. La bouche est fraîche, digeste avec une matière plutôt riche, rien de pataud ou de lourd, ni de tannique. Le vin est souple et montre une finale plutôt agréable. Servir autour de 14-15 degrés.

Italie 14,5 % | Vin rouge | 23,65 $ | 2,3 g/l Biologique

Code SAQ : 13593183

Canapés wonton confit de canard et clémentines

Portions : 12

Préparation : 10 min

Cuisson : 6 à 8 min

INGRÉDIENTS

1 c. à thé d’huile d’olive

1 c. à thé d’huile de sésame grillé

6 feuilles de wonton surgelées, décongelées

1 cuisse de canard confite effilochée, la chair hachée finement

1 c. à soupe de sauce hoisin

12 quartiers de clémentine fraîche ou de mandarine en conserve

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger l’huile de sésame et l’huile d’olive. Sur une surface de travail, couper chaque feuille de wonton en deux triangles. Déposer les triangles sur une plaque de cuisson et les badigeonner du mélange d’huiles. Cuire à 375 °F (190 °C) de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée. Entre-temps, dans un bol, mélanger la chair de la cuisse de canard et la sauce hoisin. Réserver. Au moment de servir, chauffer le mélange de canard 1 minute au micro-ondes. Répartir 1 1/2 c. à soupe (22 ml) de canard sur chaque wonton. Garnir chaque canapé de 1 quartier de clémentine.

LE MAS DES PATRIOTES, DELPHINIUM 2017

★★★ | $$$

Pour rendre justice à ces délicieuses bouchées de canard, quoi de mieux qu’un vin mousseux d’ici ? D’autant plus que le rosé produit par France Cliche à l’Acadie, en Montérégie, est élégant, original et bien affirmé dans son identité boréale. Les arômes de tomate fraîche et de petits fruits noirs sont portés par une mousse assez délicate, affinée par un élevage de 24 mois sur lattes. Et l’acidité naturelle des cépages baco noir et louise swenson est enrobée par un dosage de 10,3 g/l, qui ira main dans la main avec la sucrosité des clémentines et de la sauce hoisin.

Vin du Québec Certifié 12,3 % | Vin mousseux | 35,00 $ | 10,3 g/l

Épiceries fines

Pain-gâteau aux deux chocolats et aux poires

Photo courtoisie, Tango photographie

Portions : 8 à 10

Prép. : 20 min

Cuisson : 50 à 60 min

INGRÉDIENTS

2 tasses de farine

2 c. à soupe de poudre de cacao, tamisée

1 c. à thé de poudre à pâte

1⁄2 c. à thé de bicarbonate de sodium

1 tasse de beurre non salé ramolli, coupé en cubes

3⁄4 tasse de cassonade

4 œufs

3 oz de chocolat noir fondu

1/3 tasse de lait

3 poires Bosc mûres encore fermes, pelées

sauce crémeuse au chocolat (voir recette)

PRÉPARATION

Tapisser de papier parchemin un moule à pain de 9 x 5 po (23 x 13 cm), beurré, en laissant dépasser un excédent sur deux côtés opposés. Réserver. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre de cacao, la poudre à pâte et le bicarbonate. Réserver. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre le beurre et la cassonade jusqu’à ce que le mélange ait gonflé. Ajouter les œufs un à un, en battant après chaque addition. Incorporer le chocolat. En battant à faible vitesse, incorporer les ingrédients secs réservés, en alternant avec le lait, jusqu’à ce que la pâte soit homogène (la pâte sera épaisse). Verser la pâte dans le moule réservé. Aligner les poires debout dans le moule, en les pressant dans la pâte. Cuire au four préchauffé à 350 °F (180 °C) de 50 à 60 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre du pain en ressorte propre (au besoin, couvrir de papier d’aluminium pour éviter que les poires brûlent). Déposer le moule sur une grille et laisser refroidir 15 minutes. Démouler le pain sur la grille et laisser refroidir complètement. (Le pain-gâteau se conservera jusqu’à 3 jours au réfrigérateur et jusqu’à 2 mois au congélateur.)

SAUCE CRÉMEUSE AU CHOCOLAT

Portions : 1 2/3 de tasse

Dans une casserole à fond épais, chauffer 1 1/3 t (330 ml) de crème 35 % et 2 c. à soupe (30 ml) de beurre à feu moyen, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que la préparation soit fumante. Retirer du feu, ajouter 6 oz (180 g) de chocolat mi-sucré et remuer jusqu’à ce qu’il ait fondu et que la sauce soit lisse. Servir tiède. (La sauce se conservera jusqu’à 5 jours au réfrigérateur.)

TAYLOR FLADGATE, LATE BOTTLED VINTAGE 2015

★★★ | $$

Taylor Fladgate compte parmi les maisons de Porto qui ont choisi de ne pas produire de vintage en 2015, une année de chaleur intense et de sécheresse. On ne s’étonnera donc pas de la richesse et de la concentration de ce LBV. On aime sa charpente tannique et son enrobage fruité, autant que sa finale ponctuée de notes de menthe séchée, qui apportent une complexité aromatique et accentuent la fraîcheur. Aussi disponible en demi-bouteille (12490078 ; 13,50 $).

Portugal 20 % | Porto | 20,95 $ | 100 g/l

Code SAQ : 46946

Menu végé

Vin folie

CHRISTOPHE PACALET, LES LABOURONS 2019, FLEURIE

★★★★ | $$$

Neveu de feu Marcel Lapierre, grand vigneron à Morgon, Christophe Pacalet s’emploie à faire ses vins avec les mêmes soins. Du gamay provenant de sols granitiques et vinifié avec peu d’intervention donnant ainsi un vin au profil « naturel ». Bonne intensité aromatique avec des notes de framboise et de fleur. C’est souple, gouleyant et doté d’une grande vivacité. Finale fruitée qui s’allonge et fait naître un grand sourire. Un passage en carafe est conseillé si vous souhaitez en profiter pleinement. À boire frais.

France 12,5 % | Vin rouge | 31,75 $ | 1,7 g/l

Code SAQ : 14296851

Lasagne aux champignons dans un poêlon

Portions : 6

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

6 lasagnes

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 paquets de champignons café, coupés en tranches

1 paquet d’épinards, hachés

2 tasses de lait

3 c. à soupe de farine

1 tasse de fromage mozzarella, râpé

2/3 tasse de ricotta extra-fin

4 c. à thé de moutarde de Dijon

1 pincée de piment de Cayenne

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les lasagnes 6 minutes ou jusqu’à ce qu’elles aient ramolli, sans être encore al dente. Égoutter les lasagnes et les étendre en une seule couche sur un linge. Entre-temps, dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les champignons et cuire, en brassant de temps à autre, 7 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient ramolli et que presque tout le liquide se soit évaporé. Ajouter les épinards et cuire, en brassant, 3 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient ramolli. Bien égoutter le mélange de champignons et d’épinards dans une passoire fine, puis le mettre dans un bol. Saler et poivrer. Réserver. Dans une petite casserole, à l’aide d’un fouet, mélanger 1/4 t (60 ml) du lait avec la farine. Incorporer petit à petit le reste du lait en fouettant. Cuire à feu moyen, en fouettant sans arrêt, 8 minutes ou jusqu’à ce que le mélange ait épaissi. Ajouter 3/4 t (180 ml) du fromage mozzarella, la ricotta, la moutarde et le piment de Cayenne. Cuire, en brassant, jusqu’à ce que le fromage ait fondu. Retirer du feu. Dans un grand poêlon en fonte légèrement huilé, étendre 1/2 t (125 ml) de la sauce au fromage. Couvrir de 3 lasagnes (couper les extrémités, au besoin), puis de la moitié du mélange de champignons et d’épinards réservé. Étendre la moitié du reste de la sauce sur le dessus, puis couvrir du reste des lasagnes, en les plaçant perpendiculairement aux lasagnes du fond. Couvrir du reste du mélange de champignons et du reste de la sauce. Parsemer du reste du mozzarella. Cuire au four préchauffé à 425 °F (220 °C) pendant 4 minutes. Poursuivre la cuisson sous le gril 2 minutes ou jusqu’à ce que le dessus de la lasagne ait doré.

RAUL PEREZ, BIERZO 2018, ULTREIA ST-JACQUES

★★★1⁄2 | $$

Les parfums de champignon et d’épinard de ce plat appellent un vin rouge aussi près de la terre que du fruit, mais pas trop tannique, vu l’importance des produits laitiers dans la recette. Et ce bierzo de Raul Pérez coche toutes les cases ! Un vin de caractère, relevé de notes de poivre noir, de fines herbes et de griottes, avec juste ce qu’il faut de mâche pour assurer son relief en bouche et le rendre rassasiant, tout en restant suave. Servez-le frais, autour de 15 °C.

Espagne 13,5 % | Vin rouge | 23,60 $ | 1,8 g/l

Code SAQ : 13555945

Potage aux topinambours et aux amandes

Portions : 8

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées

1 oignon jaune, haché

1 1⁄2 lb de topinambours, pelés et coupés en cubes

1⁄2 tasse de vin blanc sec

3 tasses de bouillon de légumes à teneur réduite en sel

1 tasse de boisson aux amandes non sucrée

julienne de poireau frite (voir recette)

1⁄2 tasse d’amandes, tranchées, grillées

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter l’ail et l’oignon, et cuire 3 minutes en brassant. Ajouter les topinambours et poursuivre la cuisson 2 minutes. Verser le vin blanc et laisser mijoter 3 minutes. Verser le bouillon de légumes. Porter à ébullition, réduire le feu et laisser mijoter, à découvert, 15 minutes ou jusqu’à ce que les topinambours soient très tendres. Ajouter la boisson aux amandes, puis réduire la préparation en purée lisse. Saler et poivrer. (Le potage se conservera jusqu’à 3 jours au réfrigérateur ou jusqu’à 2 mois au congélateur.) Au moment de servir, répartir le potage chaud dans des bols. Garnir de la julienne de poireau frite et des amandes tranchées.

JULIENNE DE POIREAU FRITE

Couper les parties blanche et vert pâle de 1 poireau en deux sur la longueur, puis en tronçons de 2 po (5 cm). Tailler chaque tronçon en julienne. Rincer la julienne de poireau et bien l’éponger. Dans un poêlon, chauffer 1/4 t (60 ml) d’huile de tournesol à feu moyen-vif. Ajouter le poireau et cuire, en brassant, 3 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré. Retirer le poireau du poêlon et le laisser égoutter dans une assiette tapissée d’essuie-tout.

HERDADE DE COELHEIROS, ALENTEJO 2018

★★★ | $$

Le cépage arinto est largement planté dans tout le Portugal, y compris dans la région chaude et aride de l’Alentejo, au sud du Portugal, où les propriétaires de Coelheiros veillent sur une vaste propriété (800 hectares), partagée entre la vigne, l’olivier, le noyer et une forêt de chêne-liège. L’arinto développe ici des arômes d’amande verte et d’écorce de citron, en plus de conserver une saine fraîcheur. La bouche est ample et mûre, avec une salinité qui n’est pas sans rappeler les olives. Pour l’apprécier à sa juste valeur, sortez-le du frigo 30 minutes avant de le servir.

Portugal 13 % | Vin blanc | 20,00 $ | 1,6 g/l

Code SAQ : 14479391

Gâteau double chocolat sans lactose et sans œufs

Portions : 8 à 10

Prép. : 30 min

Cuisson : 25 min

Repos : 25 min

Réfrigération : 20 min

INGRÉDIENTS

11⁄4 tasse de farine

1 tasse de sucre de coco

1⁄2 tasse de poudre de cacao tamisée

1 1⁄2 c. à thé de bicarbonate de sodium

1⁄4 c. à thé de sel

1⁄4 tasse d’huile de canola

1⁄4 tasse de compote de pommes non sucrée

1 c. à thé de vanille

1 tasse d’eau

4 c. à thé de vinaigre de cidre

glace au chocolat (voir recette)

PRÉPARATION

Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger la farine, le sucre, le cacao, le bicarbonate et le sel. Incorporer l’huile, la compote, la vanille et l’eau en fouettant. Ajouter le vinaigre et mélanger. À l’aide d’une spatule, étendre la pâte dans un moule carré de 9 po (23 cm) de côté, tapissé de papier parchemin et huilé sur les bords. Cuire au four préchauffé à 350 °F (180 °C) de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents piqué au centre du gâteau en ressorte propre. Mettre le moule sur une grille et laisser refroidir 20 minutes. Démouler le gâteau sur la grille, retirer délicatement le papier parchemin, puis laisser refroidir complètement. (Le gâteau se conservera jusqu’au lendemain à la température ambiante et jusqu’à 2 mois au congélateur.) Verser la glace sur le gâteau refroidi en l’étendant uniformément à l’aide d’une spatule. Réfrigérer 20 minutes ou jusqu’à ce que la glace ait pris. Laisser tempérer le gâteau avant de servir.

GLACE AU CHOCOLAT

Dans un bol résistant à la chaleur placé sur une casserole d’eau chaude, mais non bouillante, faire fondre 5 oz (150 g) de chocolat mi-amer sans produits laitiers, finement haché, avec 2 c. à soupe (30 ml) de lait de coco, en brassant à l’aide d’un fouet, 5 minutes ou jusqu’à ce que la préparation soit lisse. Laisser refroidir 25 minutes.

MAS AMIEL, MAURY 2016, VINTAGE

★★★ | $$1⁄2

Cette belle propriété du Roussillon produit une gamme de vins exemplaires. Ce vin de Maury puise sa sève et sa richesse dans un îlot rocheux composé de schiste et ceinturé de collines calcaires. Généreux, intense, mais sans lourdeur, le vin caresse le palais et laisse en bouche une délicieuse sensation de plénitude. L’onctuosité et les goûts de fruits noirs et de cacao du cépage grenache feront écho au chocolat.

France 16 % | 23,05 $ | 97 g/l

Code SAQ : 733808

