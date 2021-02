Une interception pour le couvre-feu mène à la saisie d’un fusil tronçonné à Montréal

Une banale interception d’un conducteur qui ne respectait pas le couvre-feu lundi soir a permis aux policiers de Montréal de découvrir dans son véhicule un fusil au canon tronçonné de calibre 12 et des stupéfiants.

L’interception a eu lieu dans le quartier Rosemont vers 21 h 45, après que les patrouilleurs eurent remarqué la présence d’un véhicule circulant avec les phares éteints sur l’avenue Papineau.

Les policiers se sont approchés de la voiture lorsque celle-ci s’est immobilisée dans une station-service.

Deux personnes se trouvaient à bord, soit le conducteur de 51 ans et sa passagère de 32 ans.

«Les patrouilleurs interceptent les deux individus quelques minutes plus tard alors qu’ils sortent du commerce. Les agents demandent à l’homme et à la femme de justifier leur non-respect du couvre-feu et de s’identifier. Cette dernière, qui n’avait pas de pièces d’identité, donne des informations invérifiables et doit être mise en état d’arrestation pour entrave au travail des policiers», a indiqué le SPVM dans un communiqué.

La fouille du véhicule a permis de découvrir 7,5 grammes de cocaïne, 36 grammes de cannabis, une quarantaine de grammes d’une substance qui n’a pas encore été identifiée, de même qu’un fusil au canon coupé.

«L’arme, capable d’infliger de terribles dommages à courte portée, était dissimulée dans un sac de vêtements», a précisé le SPVM.

Les deux suspects demeureront détenus dans l’attente de leur comparution au palais de justice de Montréal.

L’homme et la femme ne sont pas au bout de leur peine, puisqu’ils feront également l’objet d’un rapport d’infraction général pour avoir enfreint le couvre-feu à de multiples reprises, ont fait savoir les autorités.