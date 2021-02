DOBIE, Ronald James



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès de Ronald James Dobie survenu le 28 janvier 2021.Il laisse dans le deuil son épouse dévouée Hélène Dumas, ses enfants bien-aimés Claudyne (Bobby) et Michael (Chantal), ses petits-enfants adorés Scott, David, Tomas, Raphaele et Malika, ses frères et soeurs : feu Robert (Sheila), feu Louise (Robert), Carole (Donald) et Johanne ainsi que de nombreux parents et amis.Étant donné la situation courante, les funérailles auront lieu en toute intimité.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.