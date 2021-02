MILORD LADOUCEUR, Simone



À Brossard, le 23 janvier 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Simone Ladouceur, épouse de feu Rosaire Milord.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Lynda), Nicole (Jean-Louis), Lynda (Sylvain), ses petits-enfants: Claudia (Mohtazar), Véronique (Martin), Pierre-Luc, Jean-Francois (Maude), Vincent (Marie-Pier) et ses arrière-petits-enfants: Zakian, Maxine, Lorie, Élian, Olivier et Émilie, ses frères, soeurs, neveux et nièces.Une cérémonie intime aura lieu le dimanche 21 février 2021 de 14h00 à 16h00 au complexe funéraire situé à Longueuil.La diffusion aura lieu dimanche le 21 février 2021 de 14h30 à 15h15. Le lien sera fonctionnel 5 min avant le début de la diffusion. Pour assister à la diffusion web en direct, aller sur le site internet de Yves Légaré.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Brossard pour leur soutien et les bons soins prodigués depuis 2007.