ST-GERMAIN née ST-PIERRE Lucille

À Verdun, le 7 février 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Lucille St-Pierre, épouse de feu M. Guy St-Germain.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Carmen), Johanne (Jean) et Louise (André), ses petits-enfants Maryse, Caroline, Mélissa, Claudia, Francis, Benjamin, Rachel, Laurent et Maxime, ses 5 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille souhaite offrir des remerciements particuliers au personnel du Sommet de la Rive ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpital de Verdun.En appui aux efforts des instances gouvernementales et de l'agence de santé publique à contenir et à prévenir la propagation du virus COVID-19, la famille de feu Mme Lucille St-Pierre a choisi de remettre à plus tard les funérailles.Nous communiquerons de nouveaux détails dès que la situation sera propice à la reprise de ces événements sur le site :LAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN, H4G 2M4514-769-3867