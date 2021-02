CUSSON, Philippe



Tragiquement à Repentigny, le 10 février 2021 à l'âge de 38 ans, est décédé Philippe Cusson, mari aimant de Jacinthe Lacombe, et père adoré et dévoué de Charles, Josianne et Florence. Il laisse aussi dans le deuil ses parents chéris Normand Cusson et Francine Fortin, ainsi que son frère Maxime Cusson (Kathy Émard-Trottier) et sa grand-mère Réjeanne Abran Fortin (feu Albert Fortin), ses beaux-parents Jacques Lacombe et Lucie Carrière, sa belle-soeur Julie Lacombe (Raul Orama Urbay), son beau-frère Benoit Lacombe (Karine Rochon) et sa " mamie " Louise Sénécal Lacombe (feu Normand Lacombe), ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que de très nombreux amis, collègues de travail et sportifs qui l'ont côtoyé.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées le 21 février à 15h dans l'intimité de la famille. Elles seront toutefois diffusées via ZOOM.