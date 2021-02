LAROCQUE (née Verpaelst)

Marie-Marthe



À Ste-Thérèse, le 1 février 2021, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Marie-Marthe Verpaelst, épouse de feu M. Pierre Larocque.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles, Ginette (Michel), Francine, Richard et Gaëtan (Ginette), ses petits-enfants Patrick, Sonia, David et Guillaume, sa belle-soeur Jeannine, plusieurs arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.Les funérailles à l’église et l’inhumation au cimetière Repos Saint-François d’Assise auront lieu en toute intimité étant donné les circonstances actuelles et les restrictions de la Santé publique.