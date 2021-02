DIGNARD, Walter



À St-Hyacinthe, le 6 février 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Walter Dignard, conjoint de Mme Lucie Méthot, demeurant à St-Jean Baptiste.Outre sa conjointe, il laisse ses enfants Lynda (Daniel) Stéphane (Vicky) et Christopher (Mélina) et son beau-fils Rémy. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants, parents et ses nombreux amis.Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie.Vous pouvez faire un don à la Société canadienne du cancer.Un Gros Merci au Dr Pierre Olivier Barrette et à tout le personnel du 9e étage de l'hôpital Honoré Mercier de St-Hyacinthe.