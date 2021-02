ARCHAMBAULT ALLAIRE

Françoise

Le 31 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Françoise Archambault, épouse de feu monsieur Maurice Allaire.Elle laisse dans le deuil son fils Michel, sa petite-fille Maxime (Anthony Domm-Bélisle), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu en privé.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CLSC des Patriotes.La famille désire remercier le Dr Carmen Messier et les infirmières du CLSC des Patriotes pour leur dévouement.www.salondemers.com