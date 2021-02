BRUNET, André



À l'Hôpital de Valleyfield, le 29 janvier 2021, est décédé André Brunet, à l'âge de 86 ans. Il est allé rejoindre son épouse Suzanne Ranger et son fils Jocelyn Brunet.Il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Pierre), Marc (Lise) et Nathalie (Richard), ses petits-enfants Jean-François, Marie-Claude, Marc-André, Catherine, Anne, Isabelle et Jean-Philippe de même que leurs conjoints, ses onze arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles, sa famille se rassemblera dans l'intimité afin de lui rendre hommage.