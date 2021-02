MONGRAIN, Jean-Pierre



À Longueuil, le 3 février, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Pierre Mongrain, conjoint de Mme Claudette Blais.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa soeur Lise (Gérard Garceau) ses beaux-frères: Jean-Marie Lafrenière (Claire Brouillette), Gaetan Blais et Claude Fréchette (feu Marlène Blais) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis dont Les amis de la Zec Tawachiche et de l'Association des pêcheurs de Longueuil.Dû à la pandémie une cérémonie aura lieu ultérieurement.Des dons à la Société canadienne du cancer et/ou Fondation des maladies mentales seraient appréciés.