DUMAY née Desjardins,

Réjeanne



À Montréal, le dimanche 17 janvier 2021 est décédée, à l'âge de 79 ans, Réjeanne Desjardins, épouse de Denis Dumay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Louise) et Sylvie (Richard), ses petits-enfants Simon, Philippe et Maxime, son frère et ses soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.