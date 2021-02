TRUDEL, Claude



À Montréal, le 3 février 2021, à l'âge de 79 ans est décédé paisiblement M. Claude Trudel, époux de Mme Jocelyne Thibault avec laquelle il a partagé 58 ans de sa vie.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Marc (Nicolas), Danielle (Pierre), Annie (Stéphane), ses petits-enfants Jennifer, Julian, James, Alex, Anthony, Loïc et Maïka, son arrière-petite-fille Élizabeth, ses frères André (Thérèse) et Gérard (Lilianne), ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi que ses amis.Étant donné les circonstances actuelles de pandémie, une cérémonie à la mémoire de Claude sera célébrée en toute intimité à l'église de St-Sauveur-des-Monts.Résidences funéraires Laurent Thériault514-769-3867