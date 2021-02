ST-PIERRE, Monique

(Fréchette)



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Monique St-Pierre, épouse de feu monsieur Victor Fréchette. Elle nous a quittés le 29 janvier 2021 à Longueuil, entourée de tendresse et d'amour dans la sérénité.Son départ laisse dans le deuil ses filles Josée (Robert Lefort) et Danielle, ses fils Pierre (Judith Lupien) et Louis (Lucie Goulet), ses petits-enfants adorés Camille, Thomas, Mathieu, Romane et Clarence. Elle est maintenant auprès de Victor son mari, d'Hélène sa fille, d'Anne-Marie sa petite-fille et de tous les regrettés qui de leur vivant auront eu la joie de la côtoyer.Monique possédait une grande écoute, une ouverture d'esprit peu commune et a constamment fait preuve de générosité, et ce, encore davantage envers les personnes démunies. Femme active, elle suivait assidûment l'actualité, valorisait l'activité physique et les jeux de société. Pour Monique, la famille au sens très large et les amis revêtaient une grande importance; tout au long de sa vie, son domicile aura toujours été l'endroit accueillant par excellence pour tous et en toutes circonstances.Monique, tu nous manques déjà, pars en paix.En raison de la situation sanitaire, vous pourrez assister à la liturgie de la Parole seulement en mode virtuel, sur YouTube live le samedi 20 février 2021 à 16h45 à l'adresse suivante: https://youtu.be/C47i4gxGq7cVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Centraide.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941