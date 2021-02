Rivest, Étienne c.s.sp



Le 13 janvier 2021, le Père Étienne Rivest, Spiritain, âgé de 84 ans, est décédé à l'hôpital Royal Victoria de Montréal.Le P. Rivest est né dans la région de Lanaudière. Plus tard la famille est déménagée à Guyenne en Abitibi. Il était le fils de feu Albert Rivest et de feu dame Lucienne Beauséjour.Après ses études primaires et secondaires, le P. Étienne Rivest entre au noviciat de La Congrégation du Saint-Esprit à Lac-au-Saumon (Matapédia). Il y fait profession le 28 août 1958. Il fera ses études théologiques à l'Université Laval et plus tard il fera une année de recyclage à l'Institut de pastorale des Dominicains à Montréal. Le P. Étienne Rivest est ordonné prêtre le 26 juin 1965 à Guyenne, Abitibi.Outre quelques visites au Canada et de 2 périodes de recyclage, le P. Étienne est entièrement donné à son ministère comme missionnaire au Nigéria en Afrique de 1967 à 1996. Il a beaucoup travaillé en enseignement et en travail pastoral auprès des étudiants de divers collèges. Il a été Directeur du Centre de Pastorale d'Ayangba (diocèse d'Idah). De retour au Canada, de 1996 à 2002, le P. Étienne deviendra économe de la Procure des missions à Montréal et responsable de l'Animation missionnaire pour les Spiritains. De 2002 à 2006, il sera curé à Saint-Esprit de Montcalm. En 2007, il déménage à la communauté de La Prairie. On le nomme prêtre-collaborateur à Saint-Constant dans le diocèse de St-Jean-Longueuil. En 2010, il déménage à la Résidence Le Roy des Spiritains à Montréal tout en restant disponible comme prêtre-collaborateur à Saint-Constant.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil son frère Julien (Lina Desaulniers), ses soeurs Françoise (feu Viateur Deschênes), Réjeanne (feu Gérard Morneau), Louise (feu José Boivin), Colette (Gérard Lane). Il a été précédé dans la maison du Père par Claire (feu Réginald Lachapelle), Thérèse (feu Gérard Lemieux), Soeur Simone, c.s.c., Bernard (Madeleine Bourgault), Guy (Marie-Marthe Bourgault), Laurent et Michel. Il laisse aussi de nombreux neveux et nièces.La messe des funérailles sera célébrée le samedi 20 février 2021, à 11h, en l'église Notre-Dame-des-Neiges, 5366 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal. Étant donné les mesures sanitaires en cours, les funérailles célébrées à l'église sont limitées à 25 personnes. L'église sera ouverte à 10h pour permettre à la famille de se rencontrer et de se recueillir en présence de l'urne du défunt. La mise en terre des cendres se fera à une date ultérieure dans le cimetière de la communauté à Gatineau. La famille en sera avisée.ont été confiés à la: