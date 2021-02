PROVOST (MAILLOUX), Wilma



De Sainte-Julie, le 4 février 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Wilma Mailloux, épouse de feu monsieur Réjean Provost.Elle laisse dans le deuil ses filles Sylvie, Nadine (Ghislain Gauvreau) et Ginette, son petit-fils Simon, ses frères et soeurs Raymonde, Roger, Serge et Johanne ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 20 février à compter de 13 h en la Basilique Sainte-Anne.Les funérailles, en présence des cendres auront lieu le même jour à 14 h en la Basilique Sainte-Anne, 195 rue Sainte-Anne, Varennes.Pour le service funéraire, seulement 25 personnes seront admises. Pour nous faciliter la tâche, veuillez confirmer votre désir d'y participer.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941