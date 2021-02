7 comédies romantiques pour célébrer la Saint-Valentin

Oubliez les soirées au restaurant ou les sorties au cinéma en amoureux. Cette année, confinement et couvre-feu obligent, c’est à la maison qu’on devra célébrer la Saint-Valentin devant un bon repas et, pourquoi pas, notre comédie romantique préférée. En voici sept à voir ou à revoir.

1. Notting Hill

Photo courtoisie

De Quatre mariages et un enterrement à Réellement l’amour (Love Actually) en passant par Le journal de Bridget Jones, le scénariste et réalisateur Richard Curtis a signé plusieurs des meilleures comédies romantiques des 30 dernières années. C’est aussi à lui qu’on doit Notting Hill, film totalement charmant et savoureux qui raconte l’histoire d’amour improbable entre le propriétaire d’une libraire de Londres (Hugh Grant) et une actrice hollywoodienne de passage en Angleterre (Julia Roberts). Du bonbon !

Offert sur Illico, Crave et iTunes

2. Avant l’aube tout est possible

Photo courtoisie

Rarement une rencontre amoureuse aura été filmée avec autant de vérité et d’authenticité que dans ce film du cinéaste américain Richard Linklater (Jeunesse), premier volet d’une trilogie centrée autour des deux mêmes personnages. Avant l’aube tout est possible (Before Sunrise) relate le coup de foudre entre une étudiante française (Julie Delpy) et un Américain un peu bohème (Ethan Hawke) dans un train entre Budapest et Vienne.

Offert sur Illico, Crave et iTunes

3. Quand Harry rencontre Sally...

Photo d'archives

Ce classique du genre réalisé par Rob Reiner a inspiré des dizaines de comédies romantiques depuis sa sortie il y a plus de 30 ans. On y suit sur une période de plusieurs années la relation entre un homme (Billy Crystal) et une femme (Meg Ryan) qui, après s’être détestés au moment de leur rencontre, sont devenus amis, puis amoureux. C’est drôle, mordant, touchant et intelligent.

Offert sur Illico et Crave

4. Un amour fou

Photo courtoisie

Sans réinventer le genre, ce film choral plutôt charmant met en scène un homme dans la quarantaine qui apprend du jour au lendemain que sa femme le trompe et souhaite divorcer. Se retrouvant soudainement célibataire pour la première fois depuis des années, il fera la rencontre d’un jeune séducteur qui lui apprendra quelques trucs pour recommencer à draguer. Avec sa distribution tout étoile (Steve Carell, Julianne Moore, Emma Stone, Ryan Gosling) et son intrigue savoureuse remplie de rebondissements surprenants, Un amour fou a tout du divertissement parfait pour la Saint-Valentin.

Offert sur Netflix et iTunes

5. (500) Jours ensemble

Photo d'archives

Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel forment un couple imparfait, mais terriblement attachant dans ce film assez audacieux de Marc Webb qui relate les 500 premiers jours de la rencontre entre un jeune rédacteur de cartes de souhaits et la nouvelle assistante de son patron. Loin des comédies romantiques classiques qui se terminent toujours bien, (500) Jours ensemble suit les hauts et les bas d’une relation amoureuse tumultueuse qui n’a rien d’un conte de fées.

Offert sur Crave

6. L’Arnacœur

Photo d'archives

Il n’y a pas que les Américains et les Britanniques qui réussissent à produire de bonnes comédies romantiques, comme en témoigne ce petit bijou de film français sorti il y a une douzaine d’années. Romain Duris incarne un jeune séducteur qui gagne sa vie comme briseur de couples professionnel, qui séduit, à la demande de ses clients, des femmes qui sont malheureuses en amour. Il tombera toutefois lui-même dans son propre piège en tentant de séduire une jolie riche héritière (Vanessa Paradis) qui est sur le point d’épouser un bel Anglais.

Offert sur Illico et iTunes.

7. Elle

Photo courtoisie

Dans cette comédie futuriste de l’excellent cinéaste Spike Jonze (Dans la peau de John Malkovich), Joaquin Phoenix tombe en amour avec... la voix de Scarlett Johansson. Réflexion brillante sur la solitude urbaine à l’heure des nouvelles technologies, elle met en scène un écrivain mal dans sa peau (Phoenix) qui traverse des moments difficiles à cause de son divorce. Sa vie ennuyante sera bouleversée par sa rencontre avec une nouvelle assistance personnelle virtuelle (un genre de Siri) qui deviendra sa confidente et son amie.