CLOUTIER, Camille



À Laval, le 5 février 2021, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée dame Camille Cloutier, fille de feu dame Fabiola Gervais et feu monsieur Émile Cloutier. Elle demeurait à Laval.Elle laisse dans le deuil ses 4 enfants : Sylvie (Richard) (ex-époux André), Jean (Julie), André (Sylvie), Louis (Nanette), 12 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu Paul (Jacqueline), feu Gilles (Denise), feu Yvon (Thérèse Tanguay), feu Jean-Pierre (Agathe), feu Jeanne, feu Marcelle (Jacques) et de feu Monique (Marcel). Elle laisse également plusieurs cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.La famille se réunira au complexe funéraire :le jeudi 18 février 2021. Une messe sera célébrée le lendemain à l'Église St-Laurent, à Montréal.En raison de la situation actuelle de la Covid-19, une limite de 25 personnes au total sera admises au salon lors des condoléances ainsi qu'à l'église. Le port du masque sera obligatoire pour la sécurité de tous .