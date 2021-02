FILION, Lucien



À Montréal, le 7 février 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé Lucien Filion, époux de Liette Normandin.Il laisse aussi dans le deuil ses enfants Benoit et Isabelle, ses soeurs Denise et Bernadette ainsi que son frère Alain (Johanne), ses neveux et nièces, autres parents et amis.Il a oeuvré dans le secteur privé notamment chez Syntex, et Pfizer ainsi que dans le secteur public à titre de directeur de la Régie de l'Assurance Maladie du Québec (Montréal) et au Ministère des Communications du Québec. Passionné de la nature, il était un fervent pêcheur à la mouche et membre des Moucheurs du Montréal Métropolitain, où il a rencontré plusieurs amis.Il est possible de contacter la famille:En raison des circonstances exceptionnelles, l'inhumation de l'urne aura lieu en toute intimité sur invitation.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la